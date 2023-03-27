10 найгірших країн для експатів: рейтинг очолила популярна європейська держава

Команда InterNations провела дослідження, під час якого опитала експатів про те, яка, на їх думку, країна має найгірші умови для проживання. Вони вказали, що найменш комфортною країною є Німеччина.

Довідка: експати – люди, які тимчасово або на постійній основі проживають в іншій країні.

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Німеччину названо найгіршою країною для експатів

В рамках дослідження команда InterNations попросила експатів оцінити країну свого тимчасового перебування в залежності від того, наскільки легко там було облаштуватися. Серед іншого, в опитуванні враховувалися такі ключові фактори, як пошук житла, бюрократія та мова. Саме ці проблеми найбільше розчарували експатів, які переїхали до Німеччини.

Виявилося, що майже кожен шостий з опитаних вважає, що в Німеччині важко знайти житло, тоді як більш ніж половина вважають, що його важко собі дозволити. Один з них відповів: "Щоб знайти навіть тимчасове житло, може знадобитися до трьох місяців".

Президент Німецької федерації власності Андреас Маттнер підтвердив, що країна перебуває у важкій житловій кризі, й попередив, що у 2024 році приблизно 1,4 мільйона потенційних орендарів можуть не знайти квартиру в Німеччині. Тому уряд країни закликають зосередитися на житловому будівництві.



Німеччина перебуває у важкій житловій кризі​ / Фото UnSplash

Зазначається, що в Німеччині дуже високий відсоток орендарів, і лише 50% німців мають власне житло. Ринок оренди може бути конкурентним, особливо у великих містах країни. Щоб подати заявку на оренду нерухомості в країні, експатам потрібно надати підтвердження своїх доходів і кредитний звіт.

Щодо мови, то в цьому рейтингу Німеччина також втратила позиції, оскільки майже половина мігрантів вважають, що в цій країні важко жити без знання державної мови. Також більша частина опитаних стверджують, що цю мову важко вивчити.

Крім того, експати скаржаться на бюрократію в Німеччині – більш ніж половина з них поставали перед труднощами при спілкуванні з місцевою владою. Багато важливих документів обробляються в країні в паперовому, а не в цифровому вигляді, що серйозно уповільнює процеси.

Я дійсно ненавиджу німецьку бюрократію. Особливо те, що нічого не оцифровано! Потрібно ціла вічність, щоб зв'язатися з будь-яким з місцевих органів влади, щоб обговорити посвідку на проживання тощо,

– поскаржився експат з Польщі.

Як відомо, у Німеччині станом на початок 2023 року проживали 900 тисяч українських біженців. Зараз німецькі федеральні землі переповнені й більшість із них не приймають новоприбулих.

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