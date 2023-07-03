У Паланзі підвищують курортний збір: названо терміни

Влада Паланги вирішила підвищити курортний збір для туристів. Нові правила почнуть діяти із 10 липня.

З 10 липня у Паланзі підвищується курортний збір

Самоврядування зазначає, що від сплати курортного збору звільняються діти до 18 років і пацієнти, які звертаються до лікарень Паланги у напрямку з територіальних лікарняних кас.

Читайте також Туристи скаржаться на захмарні ціни: скільки коштує відпочинок у Хорватії

Кожен приїжджий повинен буде заплатити 2 євро. Раніше збір був удвічі меншим.

За словами адміністрації Палангського міського самоврядування, всі зібрані кошти спрямовуються винятково на:

реалізацію туристичних потреб,

маркетинг,

обслуговування пляжів та громадських місць курорту,

покращення інфраструктури курорту,

забезпечення безпеки на пляжах,

організацію культурних заходів тощо.

Це означає, що гроші відпочивальників повертаються до них, що дозволяє Палангському самоврядуванню економити кошти місцевого бюджету за власні соціальні, освітні та інші потреби жителів.

Цього літа більшу частину курортного збору планується направити на щоденне обслуговування пляжів Паланги та Швянтойї, очищення піску, впровадження та обслуговування пляжної інфраструктури, а також послуги рятувальників на пляжах, забезпечення безпеки відпочивальників на березі та у воді. Лише на ці цілі піде майже 700 тисяч євро.

Які ще зміни у Паланзі чекають на туристів?

Крім того, влітку 2023 року на пляжах та на першій лінії дюн встановлено 14 нових контейнерних туалетів. Експлуатація, технічне обслуговування та ремонт усіх 33 громадських туалетів на курорті коштуватимуть Паланзі більш ніж 350 тисяч євро.

Ще 350 тисяч євро передбачено на догляд за зеленими насадженнями у громадських місцях, понад 500 тисяч євро – на обслуговування парку Біруте, понад 200 тисяч євро – на культурні заходи.