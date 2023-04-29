Краса Парижа: 10 найвидовищніших локацій, які зроблять вас зіркою інстаграму

Париж – місто естетики, музики та кохання. Старовинна архітектура, прогулянки затишними вуличками та кава з круасанами в автентичних кафе зроблять відпочинок у столиці Франції незабутнім. А ще це місто дарує чудову можливість поповнити свій інстаграм неймовірними фото.

Знімки, зроблені у цьому дивовижному місті, грітимуть вас спогадами ще тривалий час після подорожі й надихатимуть на нові мандри. Закордон 24 зібрав варіанти мальовничих локацій, де можна зробити чудові фото в одному з найромантичніших міст на планеті.

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Найкращі інстаграмні локації Парижа

1. Площа Trocadero

Одним із найкращих місць для фото у Парижі є площа Trocadero. Вона розташована прямо навпроти Ейфелевої вежі, тож ви зможете зробити фантастичні фотографії на фоні найвідомішої пам'ятки столиці Франції.

Єдиним недоліком цієї локації є те, що тут завжди багато туристів, тому зробити знімок без людей у кадрі майже неможливо. Однак можна прийти сюди вночі або на світанку, коли натовпу не буде. Це не тільки чудова нагода отримати гарні фото, а ще й можливість побачити відоме місце в іншому світлі.



Площа Trocadero / Фото Musement

2. Марсове поле (Champ de Mars)

Це публічний парк в 7 окрузі Парижа, розташований в західній частині міста, на лівому березі річки Сена. Власне, це те місце, де стоїть відома на весь світ Ейфелева вежа. Ця локація може видатися доволі банальною, але саме тут можна зробити чудові фото, які будуть насичені духом Парижа.

Кожна пора року тут прекрасна, але особливо гарно у сезон цвітіння сакури. Ніжні рожеві квітки чудово доповнять ваші фото. Не менш гарно тут восени, коли дерева прикрашають кадр яскравими вогняними барвами.



Марсове поле навесні / Фото Keytours Vacations Blog

3. Rue de l'Universite

Якщо фото на фоні Ейфелевої вежі є обов'язковим пунктом у вашому списку, однак стандартні ракурси набридли, це не проблема. Є й інші гарні локації, звідки відкривається чудовий краєвид на "Залізну пані".



Вулиця Rue de l'Universite / Фото Aupairohparis

Зокрема, можна вирушити на Rue de l'Universite. Ця вулиця з автентичними паризькими будівлями та старовинною бруківкою є одним із найкращих місць для фотографій у Парижі.

4. Міст Александра III (Pont Alexandre III)

Одним з обов'язкових пунктів фотосесії має стати Pont Alexandre III, який сполучає два береги Сени. Він розташований між Домом інвалідів і Єлисейськими полями. У багатьох путівниках міст Александра III згадується як найвитонченіший у Парижі. З цим важко посперечатися, адже його декоративне оздоблення з фігурами пегасів, німф та ангелів радує око.

Звідси відкривається приголомшливий краєвид на Сену. Тож це місце стане чудовим тлом для фото, яке прикрасить ваш інстаграм.



Міст Александра III у Парижі / Фото Paris forever

5. Тераса Galeries Lafayette

Паризькі дахи – особливо вдале місце для фантастичних фото. Однією з таких локацій є тераса на останньому поверсі універмагу Galeries Lafayette. Звідси відкривається приголомшливий краєвид на місто, зокрема на Оперу Гарньє та Ейфелеву вежу. Тут можна не тільки зробити гарний знімок, а й насолодитися панорамою столиці Франції.



Краєвид з тераси Galeries Lafayette / Фото з інстаграму topparisphoto

6. La maison rose

Одним із найпопулярніших місць серед туристів є Монмартр, розташований у 18 окрузі Парижа. Відомий пагорб тішить подорожувальників мальовничими куточками, де так хочеться зробити фото. Саме тут можна натрапити на казковий рожевий будинок, який так і проситься у кадр.



La maison rose у Парижі / Фото Dreams in Paris

La maison rose має не тільки фантастичний вигляд, але й цікавий своєю історією. Свого часу художник-початківець Моріс Утрілло, не запитавши дозволу господаря закладу, перефарбував стіни з білого в рожевий. Після цього колір фасаду будівлі кілька разів змінювали. Однак з часом Утрілло став популярним, що вплинуло й на ресторан на Монмартрі – рожевий колір став візитівкою закладу.

7. Rue de l'Abreuvoir

Сфотографувавшись біля La maison rose, не поспішайте покидати цей район. Достатньо спуститися вулицею Rue de l'Abreuvoir і обернутися назад. Перед вами відкриється чудовий краєвид з паризькими будинками та базилікою Сакре-Кер. Особливо гарно тут влітку, адже зелень на стінах додає місцю яскравих барв.



Вид на вулицю Rue de l'Abreuvoir​ / Фото Pexels

8. Rue Cremieux

Ще одна неймовірна локація – rue Cremieux у 12 окрузі Парижа. Вулиця розташована у районі Quinze-Vingts і славиться невеликими барвистими та симетричними будинками, розділеними кам'яною пішохідною дорогою. У теплу пору року на вулиці тішить око велика кількість рослин у горщиках.

Rue Cremieux з її кольоровими будиночками є чудовою фотозоною для людей, які люблять насичені та оригінальні знімки.



Вулиця Rue Cremieux / Фото Tripadvisor

9. Будинок, що "падає"

На Монмартрі неподалік від базиліки Сакре-Кер є чудове місце для тих, хто віддає перевагу оригінальним фото. Це місце приваблює туристів будинком, який ніби падає за горизонт.



Будинок, що "тоне" / Фото Maartje Hensen

Насправді ж його положення цілком стандартне, а увесь секрет – у ракурсі. Нахиливши камеру під певним кутом, ви отримаєте ілюзію того, що будинок "тоне" за пагорбом.

10. Годинник у музеї д'Орсе (Musee d'Orsay)

Також радимо завітати у музей д'Орсе, який розташований на лівому березі Сени. Тут ви можете зробити одну з найефектніших фотографій у Парижі – ваш силует на фоні величезного годинника-вікна.



Годинник у музеї д'Орсе / Фото Paris tickets

На додачу ви матимете чудову нагоду насолодитися одним з найбільших зібрань європейського живопису. Зокрема, у музеї д'Орсе експонуються шедеври Моне, Деґа, Ренуара, Ван Гога.