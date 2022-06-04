10 дивних крилатих фраз, які поляки часто використовують у повсякденному житті

Бути на сьомому небі, забивати баки та ніде голці впасти – ці та інші фразеологізми чудово знайомі кожному українцеві. А якими ж крилатими фразами щоденно користуються поляки?

Так, у Польщі в повсякденному вжитку також можна почути чимало фразеологізмів, які зрозумілі лише носіям мови, а в нас вони викликають подив. Крилатими фразами, які родом із літератури та дитячих творів, поляки описують ситуації, характеризують людей та висловлюють свій стан.

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Аби вам легше було порозумітися у сусідній країні, запам'ятайте кілька польських фразеологізмів, які у дослівному перекладі точно прозвучать дивно.

10 незвичайних польських виразів

Zosia Samosia (Зося-Самося) – так можна назвати людину, яка все робить самостійно і не хоче прийняти допомогу, позаяк вважає, що сама все зробить якнайкраще.

Samochwała (Самохвала) — це людина, яка сама себе нахвалює, розповідаючи, як вона все чудово зробила, яка вона хороша і що ніхто не здатен зробити щось так добре, як вона.

Staś Pytalski (Стась Питальський) – той, хто ставить багато запитань, на які ми не знаємо відповіді.

Wpuścić w maliny (Впустити в малинник) – якщо поляк говорить, що вас "впустили в малинник", то це означає, що вас обманули.

Czuję do Ciebie miętę (Я відчуваю до тебе м'яту) – значить відчувати прихильність, потяг, іноді з еротичним підтекстом. Тому використовуйте цю фразу вкрай обережно.

Wsi spokojna, wsi wesoła (Село спокійне, село веселе) – ця фраза описує сільську ідилію.

Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem (Сам собі штурвал, вітрило, корабель) — це про самостійність. Так можна сказати про людину, яка сама собі господар і сам за себе відповідає.

Być nie w sosie (Бути не в соусі) – значить бути не в настрої або "встати не з тої ноги".

Po ptakach (Після птахів) – пізно уже щось робити.

Wiercić komuś dziurę w brzuchu (Свердлити дірку в животі) – цю фразу можна використовувати, коли потрібно описати людину, яка наполегливо про щось просить та постійно про це нагадує.

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