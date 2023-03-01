З 1 березня українські біженці мають доплачувати за проживання в Польщі: нові норми Спецзакону
Джерело:Rzeczpospolita
З початку березня у Польщі набирають чинності норми Спецзакону про допомогу громадянам України. Вони передбачають, що українські біженці повинні брати участь у витратах на своє перебування в місцях колективного розміщення.
Так, згідно з новими поправками до Закону "Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни", українці змушені будуть частково компенсовувати витрати на їхнє утримання в місцях колективного розміщення. Разом з тим, Закон надає можливість безкоштовно користуватися таким житлом протягом періоду, що не перевищує 120 днів з дати в’їзду на територію Польщі.
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Скільки доведеться платити біженцям з 1 березня 2023
Ті, хто в центрах колективного розміщення перебуває понад 120 днів, з 1 березня платитимуть половину вартості витрат на проживання і харчування, але не більш як 40 злотих на день. А з 1 травня 2023 року для біженців, перебування яких перевищує 180 днів, компенсація становитиме уже 75% витрат, але не більш як 60 злотих з особи на день.
Людей, які потрапили в скрутне фінансова, звільнять від такого обов'язку. Зокрема, нові норми передбачають перелік осіб, на яких ці правила не поширюватимуться:
- осіб з інвалідністю;
- людей похилого віку (жінки 60 років / чоловіки 65 років);
- вагітних жінок;
- людей, які перебувають у складній життєвій ситуації, що не дозволяє їм брати участь у виплатах.