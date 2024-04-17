Пояснити не може ніхто: жителі міста у Великій Британії страждають від загадкового дзвону

Жителі міста Спондон у Великій Британії масово страждають від загадкового дзвону. Наразі ніхто не може дати остаточну відповідь, що його спричиняє.

Перші скарги на загадковий дзвін почали надходити ще у п'ятницю, 12 квітня. Люди почали активно обговорювати ситуацію у місцевих спільнотах в соцмережах.

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Почалося все з повідомлення, опублікованого вранці.

Хто-небудь знає, що це за високочастотний звук, що дзижчить? Я чую його вранці. Дуже дратує,

– мовилося у ньому.

На повідомлення відгукнулися й інші місцеві жителі. Вони наголошували, що з кожною хвилиною звук дратує все сильніше. Терпець людей поступово уривався.

Що каже місцева влада

Наразі походження дивного звуку так і не змогли встановити. Експерти вже висувають різноманітні теорії. Зокрема, мовиться про нове будівництво житла або роботу вітряних турбін. Водночас жодна з версій наразі не є "робочою".

Місцева влада вже відреагувала. Про теж нічим не змогла допомогти.

"Ми розслідуємо проблему, з якою звернулися кілька жителів. Однак досі ми не змогли визначити, звідки виходить шум. Це високочастотний звук, який можна почути рано вранці, а вчора його було чути більшу частину дня. Схоже, що він може виходити з комерційного парку або Smart Parc", – мовиться у повідомленні.

Тим часом звук не замовкає. А людям все важче жити у нормальному ритмі.