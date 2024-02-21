Витратила на квитки й круїзи: жінка вкрала 1,6 мільйона доларів, щоб мандрувати

Жінка настільки любила мандрувати, що зважилася на крадіжку космічної суми. За 6 років вона "відмила" 1,6 мільйона доларів.

Ім'я та прізвище мандрівниці не розкривають. Відомо, що вона працювала бухгалтером й виготовила собі кредитну картку на ім'я компанії.

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Упродовж 6 років жінка купувала усі свої бажанки. Вкрадені гроші вона витрачала здебільшого на мандрівки. Зокрема, купувала авіаквитки та круїзи Carnival, популярні у цілому світі.

Як викрили крадіжку

Крадіжку викрив начальник мандрівниці. Це сталося вже після того, як 35-річну жінку звільнили.

Під час фінансової перевірки з'ясувалося, що вона незаконно отримала кредитну картку на ім'я компанії без дозволу. Заглибившись у записи, слідчі виявили слід несанкціонованих транзакцій, починаючи з 2018 року,

– розповів керівник.

Жінка спробувала викрутитися. Вона заявила, що ці дії начебто були санкціоновані власником бізнесу. Причиною для такого рішення начебто стала недостатня винагорода. Тим часом у компанії все спростовують.

Коли підрахували вкрадену суму, вийшло майже 1,6 мільйона доларів. Вочевидь, жінка ні в чому собі не відмовляла.

Горе-мандрівницю вже затримали. Наразі жінці висунули звинувачення в крадіжці в особливо великих розмірах і шахрайстві з кредитною карткою. Тепер їй загрожує серйозне покарання.