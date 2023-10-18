Кардинально змінилась: жінка має проблеми з фото в паспорті через пластичні операції

Співробітники аеропорту щоразу мають питання до британки Джоанн Профет. Вона на фото в паспорті й вона ж у реальному житті – наче дві різні людини. Жінка кардинально змінила зовнішність за допомогою пластичної хірургії та косметології.

У паспорті Джоанн Профет була фотографія десятирічної давнини. Там вона ще до всіх пластичних втручань та змін зовнішності, тому зовсім не схожа на себе теперішню. Прикордонники та працівники аеропорту щоразу не можуть повірити, що це одна і та ж сама людина.

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Фото і реальність

Багато людей прагнуть до "‎ідеальної" зовнішності і часом змінюють себе повністю. Зараз пластичні хірурги та косметологи пропонують дуже широкий спектр послуг. Але виявилось, що такі "‎покращення" можуть викликати проблеми під час контролю в аеропорту.

Британка у тіктоку розповіла про свої пригоди під час паспортного контролю. Вона не приховує, що пройшла довгий шлях естетичних змін. Джоанн зробила операцію на носі, корекцію контуру обличчя, зубні вініри та збільшила об'єм губ. Її волосся також змінилося: з короткого русявого на платиновий блонд з нарощеними пасмами.

У соцмережі жінка показала себе зараз і те, як вона виглядала до зміни зовнішності. Різниця дійсно колосальна. На перший погляд, може скластися враження, що це дві різні людини. "‎Але так, це я", – наголошує Джоанн.

Британка розповіла, що майже на кожному паспортному контролі її просили вийти з черги і додатково перевіряли документи.

Я кілька разів була в Туреччині, там мене тримали в кімнаті протягом години. Цього разу мене допитували шість працівників паспортного контролю,

– скаржиться мандрівниця.

Коли Джоанн Профет повернулась до Манчестера, у неї вимагали зробити актуальну фотографію та отримати новий паспорт. Інакше ситуації із затримками на контролі будуть повторюватись.

Інші користувачі тіктоку також поділилися схожим досвідом. Одна з дописувачок зазначила, що така ж ситуація сталася з нею в Сінгапурі. Офіцер допитував її у окремій кімнаті і їй довелось показувати свої архівні фото до косметологічних процедур з використанням філерів.

Сім'я пропустила відпустку мрії через пошкоджений паспорт

Родина Алленів з Британії планувала відпустку на грецький острів Корфу. Вони прибули в аеропорт Хітроу і вже готові були йти на посадку. Але їм не вдалося вилетіти через пошкоджений паспорт.

Вже в аеропорту Емілі Аллен поклала свій документ у сканер самообслуговування. А коли діставала його, помітила, що одна зі сторінок трохи надірвалася. Через це жінці відмовили в посадці на літак і вся родина пропустила відпустку на Корфу, яка коштувала аж 8 000 фунтів.

Сім'я намагалася врятувати хоча б частину своєї подорожі, тому Емілі спробувала оперативно зробити екстрений паспорт. Але найшвидший варіант виготовлення документа – 10 днів.

Співробітники аеропорту зазначили, що такі проблеми зі сканером самообслуговування трапляються вкрай рідко.