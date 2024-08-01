У Німеччині не видаватимуть документи українцям призовного віку

У федеральній землі Гессен (центральна Німеччина) вирішили не видавати документи українцям призовного віку. Статистика каже, що там наразі проживають близько 20 тисяч українців мобілізаційного віку.

Земля Гессен ухвалила рішення більше не видавати документ для поїздок за кордон українським чоловікам віком від 18 до 60 років. Раніше саме він заміняв закордонний паспорт.

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У місцевому міністерстві праці та соціальних справ підтвердили цю інформацію. Там наголосили, що всі чоловіки "здатні поїхати в Україну для отримання паспорта та проходження військової служби".

Окрім того, у Німеччині наголосили, що розуміють, як Україна хоче заохотити чоловіків повернутися додому.

До слова, ще у квітні 2024 року Україна тимчасово припинила надання консульських послуг чоловікам призовного віку. Однак рішення не стосується надзвичайних ситуацій. Глава МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що вважає це обмеження справедливим. Він наголосив, що військові не розуміють, чому уряд не намагається залучити більше людей до участі у війні.