Через збої у США затримують і скасовують рейси в Європі та Азії

Аеропорти Європи та Азії 14 листопада зазнали масштабних перебоїв у рейсах до та зі США. Причиною затримок і скасувань стала чотиригодинна заборона вильотів у Штатах через масштабні проблеми зі зв'язком.

Про це повідомляє BBC.

Які аеропорти постраждали від збоїв у США?

Деякі аеропорти Європи та Азії повідомляють про перебої в авіасполученні зі Сполученими Штатами. Причиною стали проблеми зі зв'язком у США, через які раніше там запровадили заборону на вильоти літаків.

Зокрема, аеропорт Схіпхол в Амстердамі попередив про затримки рейсів із Філадельфії та Атланти. У мадридському аеропорту Барахас із затримками прибувають літаки з Маямі та Нью-Йорка.

Паризький аеропорт імені Шарля де Голля повідомив про скасування рейсів із Далласа та Чикаго. Також там затримують кілька інших літаків.

У німецькому Франкфурті скасували рейс до Атланти, який мав вилетіти о 10:30 за місцевим часом, а також рейс до Детройта, запланований на 10:55.

Перебої торкнулися й аеропорту Інчхон у Сеулі. Там затримуються прибуття літаків із Гонолулу та Лос-Анджелеса, а також вильоти до Міннеаполіса та Сіетла.

Нагадаємо, Федеральне управління цивільної авіації США 13 листопада наказало тимчасово припинити всі вильоти літаків з аеропортів країни. Рішення пояснили надзвичайними обставинами та міркуваннями безпеки.

Відповідне розпорядження набуло чинності о 15:53 за східним часом і мало діяти до 23:00 або подальшого повідомлення.

За даними FAA, міжнародні рейси, які прибувають до США, мали розглядати в кожному окремому випадку. Ще до запровадження обмежень з'явилися повідомлення про масштабні перебої з радіозв'язком у центрах управління повітряним рухом.

Пілоти та екіпажі також скаржилися на переривання зв'язку під час польотів. Зокрема, про такі проблеми повідомляли екіпаж Delta, який летів із Бостона, та представники United у місцевому аеропорту. Ще раніше через несправність обладнання та проблеми зі зв'язком обмежили польоти в аеропортах Чикаго О'Хара та Мідвей.