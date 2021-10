Замість Happy Birthday to You: як жителі Швеції вітають один одного з Днем народження

14:44

Привітальна пісня Happy Birthday to You є добре знаною у всьому світі. Вона стала суспільним надбанням та вважається найвідомішою англомовною композицією. Її виконують для іменинників у багатьох країнах, зокрема в Україні. Проте, серед жителів Швеції Happy Birthday to You не є настільки популярною. Бо в країні надають перевагу традиційній шведській пісні.