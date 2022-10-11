Німеччина – одна з тих європейських країн, яка прийняла чимало українців, що прибули до країни в пошуках порятунку від війни в Україні. Разом з тим, переважна більшість біженців планують працевлаштуватися або уже знайшли там роботу. Тому важливо знати кілька нюансів, які зазначені у німецькому трудовому законодавстві.

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Підстави для звільнення з роботи в Німеччині

Якщо ви пропрацювали в компанії понад 6 місяців, то однією з причин звільнення може бути:

  • на підприємстві впали продажі й воно не в змозі платити всім штатним працівникам;
  • ви порушуєте правила роботи компанії: крадіжка, шахрайство чи неприпустима поведінка у бік інших колеги, прогули тощо.
  • ви втратили дозвіл на роботу тощо.
  • ви можете звільнитись й за власним бажанням. Якщо термін звільнення не прописаний в договорі, то він становить чотири тижні, до 15 числа чи до кінця місяця.

Через вік, стать, сексуальну орієнтацію, релігійну приналежність та походження у Німеччині звільняти заборонено.

Що передбачає процес звільнення

  • Повідомлення про звільнення повинно бути видане в письмовому вигляді.
  • Має бути витриманий термін звільнення. Про це зазвичай зазначено в трудовому договорі.
  • Заяву про звільнення слід подавати в письмовому вигляді.