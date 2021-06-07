За що у Польщі можна отримати штраф: перелік правопорушень

Кожен водій повинен добре знати правила дорожнього руху, однак не у всіх країнах вони є однаковими. Зокрема у Польщі законодавство дещо інше, ніж в Україні.

У сусідній республіці окрім штрафів водіям нараховують ще й окремі "штрафні бали", наявність та кількість яких можна перевірити на державній онлайн-платформі Obywatel. Про найчастіші порушення ПДР та розмір штрафів за них – далі у матеріалі.

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Проїзд на жовте світло

Безліч водіїв, побачивши жовте світло на світлофорі, намагаються встигнути "прослизнути". Однак у правилах вказано, що жовтий не дозволяє проїжджати.

Єдиний виняток – коли жовте світло загорілось в останній момент, і водій не мав би шансу загальмувати, не створивши небезпечної ситуації.

Штраф за таке правопорушення – 6 балів та до 500 злотих.

Їхати на жовте світло у Польщі заборонено / Фото Unsplash

Забруднення доріг

Навіть безневинна поїздка може закінчитись грошовим стягненням від держави. Немитий транспорт може забруднювати дорогу – наприклад, після поїздки за місто, де чимало пилу та бруду.

На підставі польського Кодексу про правопорушення, їзда на брудних машинах загрожує водіям стягненнями у розмірі до 1 500 злотих.

Автомобілі у Польщі краще регулярно мити / Фото Unsplash

Паркування на території для таксі

Українські водії у Польщі часто не розуміють перекреслений знак зі словом "Таксі", який насправді означає початок території зупинки для таких машин, а не її закінчення.

Водночас знак "Таксі" без хрестика означає кінець зупинки. За паркування на такій території водії часто отримують штрафи у розмірі 100 злотих та 1 бал.

Не паркуйтесь на території для таксі / Фото Unsplash

Люди з інвалідністю

На підставі Кодексу автомобільних доріг Польщі, водії зобов'язані пропускати людей з інвалідністю, які мають помітну знижену рухливість. Зупиняти авто у таких випадках потрібно навіть тоді, коли це не пішохідний перехід.

Штраф за невиконання правила – 350 злотих.

Люди з інвалідністю є пріоритетними учасниками дорожнього руху / Фото Unsplash

Аварійні смуги та причепи

Водіїв у Польщі можуть оштрафувати на 200 злотих за неналежне використання аварійної смуги автостради, тобто за будь-що інше окрім аварійної зупинки.

Також діють окремі ліміти швидкості для транспортних засобів із причепами. На деяких дорожніх шляхах обмеження встановлені до 90 кілометрів на годину, однак для транспорту з причепом у таких випадках дозволено їхати не більше ніж 70 кілометрів на годину.