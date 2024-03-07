Життя мрії: за переїзд на казкові острови платитимуть до 5 мільйонів гривень

Хто хоча б раз у житті не мріяв переїхати кудись у райське місце й отримувати за це гроші. Національна служба охорони здоров'я Шотландії оголосила вакансії мрії.

Для віддалених островів Віст і Бенбекула шукають щонайменше 5 лікарів загальної практики. Ідеальний кандидат або кандидатка маються дотримуватися work-life balance, а також – пристрасно любити пригоди. Наголошують, що це – унікальна можливість втекти якомога далі від міського гамору й насолодитися красою древньої шотландської природи.

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Майбутні працівники увійдуть до медичної команди. Вона займається потребами понад 4700 місцевих жителів.

Яку зарплату обіцяють людям

За переїзд людям пропонують компенсацію у розмірі 10 тисяч фунтів стерлінгів (1 фунт стерлінгів – 48,60 гривні). Загалом обіцяють зарплату у розмірі 69 993 до 104 469 фунтів стерлінгів. Наголошують, що це – суттєво вища сума, аніж платять медикам на іншій території Шотландії.

До слова, влаштуватися на роботу мрії можуть не лише фахівці з тривалим досвідом, але й ті люди, які лише стартують у своїй кар'єрі. Однак відповідальність – дуже велика. Медикам доведеться самостійно ухвалювати чимало рішень та відповідати за стан пацієнтів.

Варто зауважити, що умови роботи дозволяють зберегти баланс між професійним та особистим життям. Зокрема, вакансії передбачають понад 40 днів відпустки.