За останній рік у Польщі збільшилося число українських студентів

У польських вищих навчальних закладах зростає кількість здобувачів освіти. Тенденцію пов'язують із пандемією. Йдеться про те, що через поширення коронавірусу польська молодь неохоче їде навчатися за кордон. При цьому, число студентів у Польщі суттєво зросло і завдяки прибулим з інших країн, зокрема з України.

Освітяни зауважують, що інтерес іноземців до польських університетів продовжує зростати. Найчисленнішою групою емігрантів, які навчаються у Польщі, є українці. Так, серед всіх іноземців, які здобувають вищу освіту у Польщі, українців є майже половина, а саме 45%. На другому місці – білоруси, яких є 12%.

Цікаво Витирати українцями ноги ніхто не в праві, – українка про досвід депортації та боротьбу за права

Як збільшилося число студентів у польських університетах

У 2020 році в польських університетах навчалося 84,7 тисячі осіб. Це на 3 відсотки більше, ніж у 2019 році. Також це найбільша кількість студентів з початку трансформації ринку освіти.

За даними Rzeczpospolita, найбільша кількість іноземців здобуває освіту у Варшавському університеті. Наприкінці 2020 року там навчалося понад 3,8 тисячі іноземних студентів, 2,7 тисячі з яких навчаються довгостроково.

Побільшало в головних університетах Польщі й студентів, які є громадянами Польщі. На це звернула увагу Олександра Пшегалінська-Скерковська, проректорка Козмінського університету з питань міжнародної співпраці.

Студенти вирішили скористатися пандемією та необхідністю залишатися вдома, щоб отримати освіту,

– пояснює ситуацію Олександра Пшегалінська-Скерковська.