Підвищена небезпека – завжди: полярник відверто розповів про екстремальні ситуації в Антарктиді

Кожна зимівка на станції Академік Вернадський" в Антарктиді відбувається в умовах підвищеної небезпеки. З командою завжди перебуває лікар. Водночас він може надати медичну допомогу лише до певного рівня.

Юрій Отруба – керівник 29-ї експедиції на станцію "Академік Вернадський" – розповів Закордон 24, що переживають українські полярники та які загрози чатують на них.

Зверніть увагу "Зимую в Антарктиді": інтерв'ю з Юрієм Отрубою – керівником експедиції на "Академік Вернадський"

Отруба наголосив, що коли полярники виходять за межі станції, вони можуть розраховувати лише на власні сили. Насправді кожен вихід або виїзд має свої ризики. В історії станції траплялися випадки, коли люди не могли вчасно повернутися на станцію, або раптом переставали працювати рації і зв'язок зникав.

Чи є можливість провести евакуацію зі станції

Зі станції "Академік Вернадський" є можливість провести евакуацію. Зазвичай усе залежить від низки чинників. Водночас Отруба наголосив, що його експедиціям щастило.

Якщо ми візьмемо таку зиму-зиму, то евакуацію провести буде дуже важко. Але, думаю, можливо. Бо евакуювати можна не лише на судні, але й повітряними засобами. Злітної смуги тут немає, однак цілком реально долетіти з антарктичних баз за 400 кілометрів до нас, щоб врятувати члена екіпажу,

– мовиться у повідомленні.

Зазвичай українські полярники можуть відходити з території "Академіка Вернадського". Пересуватися сушею можна до 5 кілометрів. Тим часом морські відстані долають на човнах.