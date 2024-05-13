Повышенная опасность всегда: полярник откровенно рассказал об экстремальных ситуациях в Антарктиде

Каждая зимовка на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде происходит в условиях повышенной опасности. С командой всегда находится врач. В то же время он может оказать медицинскую помощь только до определенного уровня.

Юрий Отруба – руководитель 29-й экспедиции на станцию "Академик Вернадский" – рассказал Закордон 24, что переживают украинские полярники и какие угрозы подстерегают их.

Обратите внимание "Зимую в Антарктиде": интервью с Юрием Отрубой – руководителем экспедиции на "Академик Вернадский"

Отруба отметил, что когда полярники выходят за пределы станции, они могут рассчитывать только на собственные силы. На самом деле каждый выход или выезд имеет свои риски. В истории станции бывали случаи, когда люди не могли вовремя вернуться на станцию, или вдруг переставали работать рации и связь исчезала.

Есть ли возможность провести эвакуацию со станции

Со станции "Академик Вернадский" есть возможность провести эвакуацию. Обычно все зависит от ряда факторов. В то же время Отруба отметил, что его экспедициям везло.

Если мы возьмем такую зиму-зиму, то эвакуацию провести будет очень трудно. Но, думаю, возможно. Потому что эвакуировать можно не только на судне, но и воздушными средствами. Взлетной полосы здесь нет, однако вполне реально долететь из антарктических баз за 400 километров до нас, чтобы спасти члена экипажа,

– говорится в сообщении.

Обычно украинские полярники могут отходить с территории "Академика Вернадского". Передвигаться по суше можно до 5 километров. Между тем морские расстояния преодолевают на лодках.