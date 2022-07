SkyUp планує запустити власну авіакомпанію в Європі

Українська бюджетна авіакомпанія SkyUp Airlines має намір відкрити власну авіакомпанію в Європі. Її запуск планується на осінь 2022 року.

SkyUp відкриє власну авіакомпанію в Європі

На першому етапі вона виконуватиме чартерні рейси для європейських туроператорів. Про це розповів співвласник Олександр Альба.

Як відомо, спершу нова компанія буде виконувати перельоти з країн Балтії, Молдови, Румунії, Польщі, Чехії та Словаччини. Не виключено, що будуть також польоти з Австрії та Німеччини.

Основну частку маршрутів складуть традиційні туристичні напрямки, такі як Туреччина та Єгипет, а також екзотичні – такі як Танзанія.

Безумовно, значний обсяг рейсів виконуватиметься для нашої групи компаній – туроператора Join Up Baltics, Join UP Romania та Join UP Poland,

– розповідає Людмила Слободянюк, комерційний директор SkyUp.

Крім того, з кінця березня 2023 року SkyUp хоче запустити регулярні рейси з країн ЄС. За її словами, європейський SkyUp виконуватиме основну частину рейсів за межі ЄС і, як тільки це стане можливим, до України.

Деталей поки не розголошують

Зазначається, що продаж квитків на рейси європейського SkyUp планується розпочати у листопаді – грудні 2022 року. До початку нового туристичного сезону 2023 власники компанії хочуть довести кількість літаків до 19.

У SkyUp Airlines назву нової компанії, обсяг інвестицій та карту маршрутів поки не розкрили. Пояснюють це тим, що саме зараз триває завершальна фаза обговорення маршрутної мережі, розкладу та аеропортів базування.

Втім, вже відомо, що новий перевізник буде зареєстрований на Мальті. У компанії кажуть, що таке рішення прийняли через швидкість реєстрації нової компанії, підтримку місцевої влади та податкове законодавство. Для старту на Мальті потрібно не менше двох літаків та інвестиції до 5 мільйонів євро.

поки небо України закрите для польотів, українські авіакомпанії, зокрема SkyUp, продовжують роботу за межами нашої країни . Так, один з літаків із флоту української авіакомпанії SkyUp Airlines, а саме Boeing 737-800, передали у мокрий лізинг угорському лоукостеру Wizz Air.