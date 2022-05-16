У ЄС запустили спеціальну гарячу лінію українською мовою для людей, які рятуються від війни

Мільйони українців покинули свою країну через російську агресію. Звісно, за кордоном у кожного з'являється чимало питань щодо перетину кордону, документів, працевлаштування тощо.

У ЄС запустили спеціальну гарячу лінію для біженців

Щоб полегшити процес з'ясування потрібної інформації у ЄС запустили спеціальну гарячу лінію українською мовою для українців, які рятуються від війни. Про це заявила заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк.

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Єврокомісія запустила спеціальну телефонну гарячу лінію українською мовою для надання інформації і допомоги українцям, які рятуються від російської агресії,

– йдеться у повідомленні.

Зателефонувавши, українці зможуть отримати:

широкий спектр корисної інформації та відповіді на питання щодо умов в'їзду та подорожі до ЄС;

можливості доступу до прав та послуг за кордоном- освіта, робота чи охорона здоров'я.

Зв'язатися з гарячою лінією українською мовою в межах ЄС можна безкоштовно за номером 00 800 6 7 8 9 10 11 (послуга надається безкоштовно), а також з-за меж ЄС за номером +32 22 99 96 96 – стандартні міжнародні тарифи.

Крім того, гаряча лінія доступна й офіційними мовами ЄС та російською. Також додатково є безкоштовна послуга зворотного дзвінка.