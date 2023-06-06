Податок на виїзд та розваги: у Єгипті запроваджують нові вимоги для туристів

Влада Єгипту вирішила знайти нові способи поповнити держбюджет. З цікавих варіантів – податок на виїзд, який, якщо схвалять, діятиме для всіх.

У Єгипті вводять нові вимоги для туристів

Парламент Єгипту оголосив про підвищення низки податків. Наприклад, за розваги відпочивальникам тепер доведеться платити на 5 – 15% більше.

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Мовиться насамперед про музичні та танцювальні вечірки в готелях – на них запроваджується п'ятивідсотковий збір. Ще більше доведеться "відстебнути" організаторам турів сафарі та дайвінгу. Податок на польоти на повітряній кулі становитиме 15%.

Податок на виїзд

Кориговано податок для тих, хто залишає країну. Виїзний збір збираються збільшити вдвічі. При цьому фіскальне навантаження на іноземців, які відвідали провінції Червоне море, Південний Синай, Луксор, Асуан і Марса-Матрух, залишиться незмінним на рівні 50 єгипетських фунтів, щоб не вплинути на туризм.

Податок на розкіш

Повідомляється і про схвалення нового податку в 10% на предмети розкоші, що імпортуються. Йдеться про спиртні напої, шоколад, фрукти, обсмажені кавові зерна, креветки, копчений лосось та інші продукти. Все це популярне в готелях найвищої цінової категорії, тож за подорожчання запропонують доплатити відпочивальникам.

В Єгипті вводять нові податки / Фото Unsplash

Нововведення чекає і магазини duty free. На товари вартістю понад 5 доларів запропоновано запровадити додатковий тривідсотковий податок, але не менше ніж 1,5 долара за одиницю.

Наразі проєкт на розгляді в уряді

Якщо виправлення ухвалять, нові правила почнуть діяти з 1 липня 2023 року. Це означає, що всі мандрівники мають сплатити податок при виїзді з країни. Щоправда, зробити це буде легко – його додадуть до вартості квитка.

Додатково влада думає підняти ціни на продукти та алкоголь. За оцінками Мінфіну, це приноситиме країні близько 150 мільйонів євро на рік.