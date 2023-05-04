Популярна курортна країна суттєво підвищує вартість на відвідування музеїв та пірамід: нові ціни

Нові ціни за вхід встановлять у 33 туристичних локаціях. Яка тепер буде вартість у певних місцях – далі у матеріалі!

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Міністерство туризму та старожитностей Єгипту ухвалило рішення підвищити ціни для іноземців за відвідування 33 археологічних та музейних об'єктів.

Причиною стало те, що нинішня вартість вхідних квитків у єгипетські музеї значно нижча, ніж до аналогічних об'єктів світового рівня в інших країнах. Також вказується на необхідність продовжувати розкопки та реставрацію археологічних пам'яток та підвищувати якість обслуговування туристів.

Підвищення тарифів заплановано у 2 етапи: з 1 травня та з 1 червня.

У списку локацій, де підвищать ціни:

комплекс Пірамід на плато Гіза – 360 єгипетських фунтів (11,6 долара);

Відвідування піраміді у Єгипті стане дорожчим​ / Фото UnSplash

гробниця Тутанхамона – 360 фунтів (11,6 долара);

– 360 фунтів (11,6 долара); Каїрський музей – 300 фунтів (9,7 долара);

– 300 фунтів (9,7 долара); Карнакський храм – 300 фунтів (9,7 долара);

– 300 фунтів (9,7 долара); Долина царів – 400 фунтів (13 доларів);

– 400 фунтів (13 доларів); Луксорський храм – 260 фунтів (8,4 долара);

– 260 фунтів (8,4 долара); храм у Ком-Омбо у Верхньому Єгипті – 240 фунтів (7,7 долара);

– 240 фунтів (7,7 долара); цитадель Саладіна – 300 фунтів (9,7 долара);

– 300 фунтів (9,7 долара); храм Абу-Сімбел – 400 фунтів (13 доларів);

– 400 фунтів (13 доларів); храм Сеті I – 1 400 фунтів (45,3 долара);

– 1 400 фунтів (45,3 долара); скельна гробниця цариці Нефертари – 1 600 фунтів (51,8 долара).

Заплановане підвищення цін буде вже десятим із 2010 року. Середня ціна відвідування розкопок у Єгипті для іноземців у 2010 році становила 48 єгипетських фунтів, а у 2022 році – 98 єгипетських фунтів.