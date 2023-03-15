У Японії цвіте сакура: у 2023 сезон цвітіння розпочався рекордно рано
Джерело:Kyodo News
У столиці Японії у вівторок зацвіла сакура. Це сталося найраніше за всю історію спостережень, які ведуться з 1953 року.
У Токіо рекордно рано розквітла сакура
Токіо випереджає усі інші регіони Японії за часом початку цвітіння цих дерев. Про це повідомляє Японське метеорологічне агентство.
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Очікувалося, що дерева сорту Somei Yoshino на території храму Ясукуні, за якими, власне, й ведуться відповідні спостереження, розквітнуть упродовж цього тижня.
Співробітник метеорологічного агентства у вівторок знайшов на одному з дерев 11 квітучих бруньок. Таким чином, цвітіння почалося на 10 днів раніше середнього терміну і на шість – раніше ніж торік.
Люди фотографують дерево, на якому зацвіла сакура в храмі Ясукуні в Токіо 14 березня 2023 року / Фото Kyodo News
У зв'язку з теплою погодою початок цвітіння сакури очікується раніше й по всій Японії.
У Японії рекордно рано зацвіла сакура / Фото Kyodo News
Також повідомляється, що відвідувачі парків, якими керує уряд Токіо, зможуть вперше за три роки влаштовувати вечірки з їжею та напоями під час сезону цвітіння сакури. Раніше уряд рекомендував утримуватися від таких заходів через COVID-пандемію.