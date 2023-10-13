Мистецтво під ногами: у Японії старі кришки каналізаційних люків продадуть колекціонерам

У Кіото заявили, що вперше готові продати кришки каналізаційних люків поціновувачам мистецтва. Їх незабаром виставлять на продаж, тому місцева влада вже приймає заявки від потенційних покупців.

В Японії чавунні люки вважають національною гордістю, міськими символами та цінними витворами мистецтва. На них зображують все, що тільки спаде на думку художника: пейзажі, історичні події, знаменитостей, героїв мультфільмів та тварин.

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Унікальні чавунні кришки

У Кіото є понад 160 тисяч унікальних каналізаційних люків. Ті, які встановлюють на дорогах, можуть служити десь 15 років, а ті, що на тротуарах трохи довше – близько 30 років.

Кожного року місто замінює 1 500 таких кришок. Влада придумала, що варто знаходити для них нових власників і заробляти на цьому кошти.

Для початку в Кіото вирішили продати три перших кришки від люків. Вони вже досить старі: 1978, 1981 і 1990 років. Кришки доволі масивні – вага кожної до 90 кілограмів. Всі вони десятки років служили на вулицях Кіото і мають іржу й безліч подряпин від автівок.

Старі кришки, які виставили на продаж / Фото city.kyoto.lg.jp

Місцеве каналізаційне бюро спершу виставило за них ціну по 3 000 єн за кожну (це всього 20 доларів). Зараз вартість вже підняли до 5 500 єн (37 доларів). Цей розпродаж буде експериментом, щоб зрозуміти, чи варто продавати інші такі кришки.

У 2017 році подібний розпродаж влаштували в японському місті Маебасі. Тоді виставили на продаж 10 кришок і на них знайшлося одразу близько 200 потенційних покупців.

Японські унікальні люки

Японські кришки для люків можуть виглядати, наче витвори мистецтва. Їх прикрашають барвистими ілюстраціями. Це "‎фішка" японських міст. На сьогодні в країні зареєстровано понад 12 тисяч кришок з унікальним дизайном.

Перші незвичайні люки стали з'являтися на японських вулицях у 1980-х роках. І з того часу за допомогою яскравих кольорів і фантазії, одноманітні каналізаційні кришки перетворюються на шедеври стріт-арту.

Оригінальні дизайни люків у різних містах Японії / Фото з X (твітеру) Jonathan Hsy та Cat Batnard