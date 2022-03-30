Який дохід потрібно мати у Чехії, аби почуватися багатим: цікаве опитування

Жителі Чехії зізналися, скільки потрібно заробляти, аби почуватися забезпечним у країні. Опитування провела компанія Sazka.

Так, згідно з результатами, середньостатистичному жителю Чехії необхідно щомісяця отримувати не менше, як 120 тисяч крон. Такий дохід дозволить почуватися багатим. В опитуванні брали участь чехи, словаки, італійці, німці та фіни. Від кожної країни на запитання відповіли по 500 осіб віком від 18 років.

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Сума 120 тисяч крон була ключовою для всіх країн. Однак якщо орієнтуватися за середньою зарплатою, то чехам і словакам, щоб почуватися багатими, потрібно отримувати у 4 рази більше за середню зарплату, тоді як фінам для цього достатньо двох середніх зарплат. А ось половині італійців для почуття багатства потрібен дохід понад 500 тисяч крон на місяць, що в десять разів більше за середню по Італії зарплату, – розповіла представниця компанії Sazka Вероніка Діамантова.

Учасникам опитування також поставили інше цікаве питання: щоб вони робили, вигравши 1 мільярд крон. Ось як відповідали у різних країнах:

Чехія – 70% чехів продовжували б працювати;

Словаччина – більшість респондентів відкрили б свою справу;

Фінляндія – фіни зробили б тривалу перерву, щоб відпочити і насолодитися життям.

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