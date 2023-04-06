Які взаємини чекають на Польщу і Україну після закінчення війни: свіже опитування біженців

З перших днів повномасштабного російського вторгення до України поляки не залишилися осторонь та стали допомагати українцям, які втікали від війни. Зараз майже 90% біженців у Польщі вважають, що після закінчення війни польсько-українські взаємини будуть ще кращими.

Так, 89% вимушених українських переселенців не має сумнівів, що після закінчення російсько-української війни взаємини між Україною та Польщею будуть кращими, ніж до 24 лютого 2022 року. Про це свідчать дані опитування "Воєнні біженці з України. Рік у Польщі", проведеного Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету на замовлення Канцелярії Прем’єр-міністра Польщі, пише 24 канал.

Взаємини між Польщею та Україною лише покращуватимуться

Автори дослідження запевняють, що це наслідок підтримки і солідарності польського суспільства з Україною вже в перші дні російського вторгнення.

У багатьох поляків і зараз живуть біженці з України. Наприклад, багатодітні жінки, яким складно орендувати житло власним коштом. Нам відомі приклади, коли жінки із півночі або півдня України вже повернулися додому, коли там стало більш-менш безпечно, але взимку через посилені обстріли та відключення світла знову поїхали до польських родин, які вже їх приймали і запросили перечекати складний час. Все це укріплює стосунки між країнами на людському рівні,

– говорить голова правління Міграційної платформи EWL Анджей Коркус.

При цьому лише 6% респондентів вважають, що відносини між Польщею і Україною не зміняться.

Опитування "Воєнні біженці з України. Рік у Польщі" проходило 10 – 16 лютого 2023. У дослідженні взяло участь 400 громадян України у 34 польських містах, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року.