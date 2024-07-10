Бюджетні подорожі – реальність: які міста – найдешевші для туристів

Існує стереотип, що мандрувати – дуже дорого. Однак, на щастя, це – ще один з тревел-міфів. Деякі європейські міста пропонують доволі бюджетні варіанти.

Варто зауважити, що бюджетні варіанти – не означає гірші або неякісні. Європейські міста, які славляться відносно дешевими цінами, – чудові й там можна провести відпустку мрії.

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Які міста – найбюджетніші для туристів

Тирана (Албанія)

Місто рік за роком продовжує набувати популярності. Тривалий час Тирана потерпала від диктатора, а тепер активно розкриває свій туристичний потенціал та насолоджується свободою. Мандрівники – у захваті від Тирани й наголошують, що місто вражає своїм колоритом.

Що за ціною: номер у бюджетному готелі коштує від 20 євро (понад 800 гривень), а вечеря обійдеться приблизно у 12 євро (понад 500 гривень).



Тирана приємно дивує туристів / Unsplash

Бухарест

Загалом це місто вважається найдешевшим у Європі. Його часто називають "східним Парижем". Туристи зауважують, що Бухарест – відкриття року. Місто має величну архітектуру та затишне старий центр. Місцевий колорит вражає. Туристам рекомендують відкрити для себе місцеву кухню. Зокрема, румунське пряне вино та фантастичні десерти.

Що за ціною: номер у бюджетному готелі коштує від 25 євро (понад 110 гривень), а вечеря обійдеться приблизно у 15 євро (понад 600 гривень).



Прекрасний Бухарест – одне з найдешевших міст / Unsplash

Софія (Болгарія)

Ця столиця вважається однією з найстаріших у Європі. Там розташовано чимало скарбів зі списку ЮНЕСКО. Зауважують, що побувати у місті – ніби телепортуватися у той час, коли наш світ був набагато молодшим.

Що за ціною: номер у бюджетному готелі коштує від 20 євро (понад 800 гривень), а вечеря – близько 10 євро (понад 400 гривень).