Скільки грошей чехи витрачають на продукти: середні щомісячні витрати жителів Чехії

Інфляція в Європі продовжує зростати, а це позначається на купівельній спроможності жителів європейських країн. І Чехія – не виключення. Розповідаємо, як здорожчення продуктів впливає на гаманець чехів.

На тлі росту цін в магазинах Чехії компанія Kruk провела опитування, аби з'ясувати, як інфляція впливає на поведінку чеських споживачів. Відтак, більша частина чехів купують акційні продукти.

Читайте також У Німеччині запроваджують зміни для українських біженців: що треба знати

Як здорожчання продуктів впливає на споживчу поведінку чехів: результати опитування

54% опитаних (з яких 61% – жінки) шукають знижки на продукти та купують лише такі товари;

понад чверть чехів (28%) змушені купувати лише основні харчі;

п'ята частина чеських сімей почала купувати продукти нижчої якості;

приблизно кожен шостий чи кожен сьомий чех намагається скоротити витрати на харчування шляхом, обмежуючи свій звичний раціон;

10% жителів Чехії їздять на закупи до сусідніх країн.

Понад 20% чеських сімей поки не постраждали від зростання цін на харчі і купують їх як раніше. Скорочувати витрати довелося здебільшого пенсіонерам, батькам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, та людям без роботи. Однак лише мінімальна кількість чеських сімей потребує суттєвої допомоги при купівлі продуктів, наприклад через продовольчий банк,

– додала представниця компанії Kruk Ярослава Палендалова.

Середні щомісячні витрати чехів

Приблизно 82% опитаних витрачають на харчування до 10 000 крон (понад 16,5 тисячі гривень) на місяць. Найчастіше щомісячні витрати становлять від 5 до 10 тисяч крон (8,2 – 16,5 тисячі гривень). Про такі показники заявили 37% респондентів.

30% вистачає на харчування 3 – 5 тисячі крон (5 – 8,2 тисячі гривень) на місяць, а близько 18% чеських сімей щомісячно витрачають на харчі понад 10 000 крон (понад 16,5 тисячі гривень).

Майже незалежно від віку, щомісячного доходу та соціального статусу чехи дуже чутливі до цін та люблять шукати акції. Ба більше, у сусідніх з Польщею регіонах вони без вагань їдуть за кордон, щоб купити дешевші продукти,

– додала Палендалова.