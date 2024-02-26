Фінанси, мова і не тільки: які проблеми виникають в українців у країнах Балтії

Країни Балтії – Литва, Латвія та Естонія – активізували зусилля з надання тимчасового захисту та гуманітарної підтримки понад 150 000 українців. Ці країни можуть похвалитися одним з найвищих показників співвідношення кількості українських біженців до населення в Європейському Союзі.

З якими проблемами стикаються українці у країнах Балтії через два роки війни – нижче у матеріалі!

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З якими проблемами стикаються українці?

75% українських біженців мають намір повернутися на Батьківщину, коли це буде безпечно. Близько 17% ще не визначилися.

Такі дані показало опитування потреб і намірів українських біженців війни у 2023 році, проведене Вільнюським офісом Міжнародної організації з міграції (МОМ Литва). Дослідження з 2023 року проводилося в країнах Балтії 4 рази.

Підсумкові результати у Литві схожі із даними в інших країнах Балтії.

Щодо інтеграції українців, ми бачимо, що в інших країнах Балтії, де також проводяться дослідження, виклики, з якими стикаються біженці, принципово не відрізняються,

– каже голова МОМ у Литві Ейтвідас Бінгеліс.

У Литві на першому місці серед проблем для українців – фінансова стабільність (25% опитаних), так само і в Латвії (38%), а в Естонії – мовний бар'єр (42%).

Зауважимо, у сусідніх країнах українці також стикаються зі складнощами, пов'язаними із довгостроковою орендою житла (у Латвії – 17%; в Естонії – 21%) та проблемами працевлаштування (у Латвії – 31%; в Естонії – 33%).

Яку допомогу найбільше отримали українські біженці

За даними організації, форми допомоги в країнах Балтії були в основному схожими. Учасники опитування вказали, що найбільше підтримки вони отримали у вигляді харчових продуктів.

З якими проблемами українці стикаються у Латвії / Фото Unsplash

Крім того, більшість опитаних українців зазначили, що користуються безплатним транспортом та фінансовою підтримкою.

За даними організації, залишається важливою потреба в ліках (19%), засобах особистої гігієни (16%) та одязі (14%).

Зауважимо, за два роки з початку війни в Україні до Литви прибуло майже 84 000 українців. За даними Євростату, у Литві залишаються майже 75 тисяч біженців, у Латвії – майже 44 тисячі українців, в Естонії – майже 36 тисяч людей з України.