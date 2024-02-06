Не Париж чи Барселона: яке місто – найвідвідуваніше у світі

Найвідвідуваніше місто у світі розташоване на берегах Босфору, пахне прянощами й береже легенди відразу двох континентів. Його історію хочеться читати, як пригодницький роман, а в старовинних мечетях спочивають правителі, імена яких знає весь світ.

Так, це Стамбул. У 2023 році він гостинно зустрів рекордну кількість мандрівників – понад 20 мільйонів людей з різних куточків світу. Кожен з них приїжджав у пошуках власної казки, й більшість – вирішили, що неодмінно повернуться ще раз.

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Які ще міста увійшли до топу

На другому місці – Лондон. Його упродовж 2023 року відвідали понад 18 мільйонів іноземних відвідувачів. На третьому – Дубай. На четвертому місці – знову турецьке місто: Анталія. І лише на п'ятому – Париж, який у різних опитуваннях часто помилково називають найвідвідуванішим у світі.

Чим особливий Стамбул

Стамбул – місто з древньою історією та унікальною культурою. Там Схід зустрічається з Заходом. Стамбул розташований відразу на двох континентах й має дві частини: європейську й азійську. Це надає місту незабутнього колориту.

Кажуть, що хто одного разу потрапить у Стамбул, той залишить там своє серце назавжди.

Серед найвідоміших локацій міста: