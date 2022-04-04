Сьогодні ж на Закордон 24 ми ділимося корисною інформацією щодо влаштування в Іспанії. Читайте далі та дізнайтеся, де можна шукати роботу громадянам України в цій теплій країні. Кожен знайде щось для себе незалежно від освіти, навичок та знання мови.

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5 дієвих способів пошуку роботи в Іспанії

Моніторте сайти з актуальними вакансіями. Як і в Україні, в Іспанії часто шукають роботу на спеціалізованих ресурсах. Серед найпопулярніших сайтів є такі:

Зареєструйтеся у LinkedIn. Ця соцмережа – хороший старт для кар'єристів. Крім того, що у LinkedIn можна відстежити актуальні вакансії та зав'язати якісь ділові звязки, то ще HR-фахівці іспанських компаній самі можуть вас знайти.

Роздавайте видруковане резюме. В Іспанії працюють не лише віртуальні способи пошуку роботи. Цілком результативно може бути й те, якщо ви самі завітаєте у бажане місце роботи та залишите своє резюме. Наприклад, якщо плануєте бути офіціантом – йдіть у кафе і так далі. Ба більше, вас відразу можуть запросити на співбесіду.

Заводьте нові знайомства з місцевими та згадуйте про пошук роботи. В Іспанії популярний термін "Enchufe" – місцеві роботодавці часто наймають на роботу знайомих й знайомих друзів. Тож велике коло спілкування значно збільшує шанси на швидке працевлаштування за рекомендаціями.

Багато вакансій залишаються неопублікованими, адже переходять із вуст в уста. Активно заводьте знайомства і нехай увесь світ знає, що ви шукаєте роботу, – рекомендує фахівець з Іспанії.

Створіть допис у фейсбуці. У цій соцмережі є чимало спільнот, орієнтовані на допомогу емігрантам в Іспанії. Напишіть трохи про себе та згадайте, що шукаєте роботу. Перелік груп:

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