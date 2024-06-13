Щоб заощадити 200 євро: туристка подолала шлях до аеропорту в Ісландії пішки

Мейсі Джейн вигадала, як їй заощадити 200 євро на таксі, й прославилася у мережі. Хоробра жінка у суворий місцевий ранок йшла пішки з валізкою до аеропорту дві години.

Звичайно, такий "марафон" не входив у плани Мейсі. Однак до аеропорту їй потрібно було добратися о 05:00. Громадський транспорт у цей час ще не їздив. Тим часом за таксі Мейсі довелося б заплатити 200 євро. Такі витрати аж ніяк не вписувалися у її мандрівничий бюджет.

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Як Мейсі подолала свій шлях

Дорогою до аеропорту Мейсі довелося пережити чимало випробувань. Туристка тягнула валізку й долала безлюдний шлях. Навколо була сільська місцевість й суворі ісландські пейзажі. Вочевидь, температура повітря була доволі низькою, бо Мейсі була змушена дістати з багажу чорну пухову куртку та вовняну шапочку. Мандрівниця заспокоювала себе тим, що одного разу це пригадає це зі сміхом.

Одного дня це буде гарна історія за обіднім столом,

– зауважила Мейсі.

Користувачі мережі були вражені сміливістю Мейсі та її готовністю долати перешкоди. Водночас люди почали шукати варіанти, що могла зробити мандрівниця, аби доїхати до аеропорту. Зокрема, заплатити господарям з Airbnb додатково за поїздку.

Окрім того, Мейсі рекомендують активно вести свій тревел-блог. Зауважують, що за пригодами жінки – дуже цікаво спостерігати.