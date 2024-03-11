Готелі у повітрі: який вигляд мають приховані номери у літаках, про які не знають пасажири

Заходячи на борт широкофюзеляжного літака, більшість пасажирів навіть не здогадується, що такі авіалайнери мають приховані готелі. Називають їх "crew rest area".

Апартаменти не схожі на номери готелю категорії 5 зірок. Тут немає вікон, низькі стелі, зате є спальні місця та звукоізоляція, які дозволяють відпочити під час тривалих перельотів.

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Приховані готелі у літаках, про які не знають пасажири

Crew rest area – це зона відпочинку екіпажу, яка призначена тільки для пілотів і бортпровідників. Розташовуватися такий собі готель у повітрі може де завгодно, і вхід туди теж добре замаскований.

Наприклад, у широкофюзеляжному авіалайнері Boeing 787 British Airways або Korean Air два відсіки зі спальними місцями для екіпажів перебувають над стелею пасажирського салону.

Кімната відпочинку екіпажу в Boeing 777-200ER МАУ схожа на капсульний готель / Фото avianews.com

У Boeing 777, який використовувала українська авіакомпанія МАУ, зона відпочинку пілотів та бортпровідників перебуває під підлогою. Вхід до неї виглядає як кабінка туалету, проте за дверима не вбиральні, а сходи вниз.

Сходи до кімнати відпочинку на борту Boeing 777-200ER МАУ / Фото: avianews.com

Зона відпочинку екіпажу дозволяє завжди мати на борту персонал, що відпочив. Очевидно, це позитивно позначається на безпеці польотів. Поки одні пілоти керують літаком, інші сплять або просто дрімають.

Кімната відпочинку екіпажу в Boeing 787 Korean Air / Фото Paul Thompson

Зауважимо, авіаперельоти вважаються найбезпечнішим видом транспорту. А 2023 рік був найкращим за всю історію безпеки польотів.