Біженці з України можуть взяти участь у проєкті для пошуку роботи в Кракові

На сьогодні мільйони українців через велику російсько-українську війну залишаються за кордоном. Левову частку наших біженців прийняла Польща, де вони активно шукають роботу.

Так, громадянам України випала ще одна нагода знайти хорошу роботу в Польщі. У сусідній країні діє проєкт "Маю СИЛУ. Маю роботу" (Mam POWER. Mam pracę), який допомагає працевлаштуватися, здобути нову кваліфікацію чи пройти стажування. До ініціативи можуть долучитися ті українці, які проживають у Кракові.

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Хто може взяти участь у проєкті

Ініціативою Mam POWER. Mam pracę можуть скористатися 300 осіб. Потенційні учасники повинні бути віком від 15 до 29 років та проживати, працювати або навчатися на території краківської агломерації. Претенденти можуть належати до таких категорій:

молодь, яка навчається та не працює;

особи, які працюють / навчаються, є мігрантами або репатріантами (польського походження з інших країн, які ще не мають польського громадянства);

безробітні (як зареєстровані, так і незареєстровані у службах зайнятості), які є мігрантами або репатріантами;

особи та їхні сім’ї, які займалися сільським господарством;

особи, які мають низьку професійну кваліфікацію (неповна середня / вища освіта, технічна освіта);

особи з інвалідністю.

Як подати заявку на участь

Майбутні учасники повинні виконати всі умови, передбачені проєктом. Для цього їм треба заповнити та подати документи польською мовою. Серед них має бути:

заява (формуляр);

декларація учасника;

декларація законного опікуна неповнолітнього учасника;

заява, що учасник не бере участі в інших подібних проєктах;

декларація особи, яка здійснює опіку над особами на утриманні;

декларація про участь в проєкті;

документи, які підтверджують інвалідність (за наявності).

На що можуть розраховувати учасники

Тримісячне професійне стажування зі стипендією;

Курси професійної підготовки з кваліфікаційним іспитом та стипендією;

Працевлаштування;

Психологічну підтримку;

Професійну консультацію з пошуку роботи;

Відшкодування витрат на проїзд;

Відшкодування вартості догляду за особами на утриманні.

Громадяни України обов’язково повинні мати PESEL.Проєкт розпочався 10 січня 2020 року і буде реалізовуватися до 30 червня 2023 року. Для учасників участь у проєкті є безплатною.