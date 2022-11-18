Беженцы из Украины могут принять участие в проекте для поиска работы в Кракове

На сегодня миллионы украинцев из-за большой российско-украинской войны остаются за границей. Львиную долю наших беженцев приняла Польша, где они активно ищут работу.

Так, гражданам Украины представился еще один случай найти хорошую работу в Польше. В соседней стране действует проект "Имею СИЛУ. Имею работу" (Mam POWER. Mam pracę), который помогает трудоустроиться, получить новую квалификацию или пройти стажировку. К инициативе могут присоединиться украинцы, которые проживают в Кракове.

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Кто может принять участие в проекте

Инициативой Mam POWER. Mam pracę могут воспользоваться 300 человек. Потенциальные участники должны быть от 15 до 29 лет и проживать, работать или учиться на территории краковской агломерации. Претенденты могут относиться к следующим категориям:

молодежь, которая учится и не работает;

лица, работающие/обучающиеся, являются мигрантами или репатриантами (польского происхождения из других стран, еще не имеющих польского гражданства);

безработные (как зарегистрированные, так и незарегистрированные в службах занятости), являющиеся мигрантами или репатриантами;

лица и их семьи, занимавшиеся сельским хозяйством;

лица, имеющие низкую профессиональную квалификацию (неполное среднее/высшее образование, техническое образование);

лица с инвалидностью.

Как подать заявку на участие

Будущие участники должны выполнить все условия, предусмотренные проектом. Для этого им нужно заполнить и подать документы на польском языке. Среди них должно быть:

заявление (формуляр);

декларация участника;

декларация законного опекуна несовершеннолетнего участника;

заявление, что участник не участвует в других подобных проектах;

декларация лица, осуществляющего опеку над лицами на иждивении;

право на участие в проекте;

документы, подтверждающие инвалидность (при наличии).

На что могут рассчитывать участники

Трехмесячная профессиональная стажировка со стипендией;

Курсы профессиональной подготовки с квалификационным экзаменом и стипендией;

Трудоустройство;

Психологическую поддержку;

Профессиональная консультация по поиску работы;

Возмещение расходов по проезду;

Возмещение стоимости ухода за лицами на иждивении.

Граждане Украины обязательно должны иметь PESEL.Проект начался 10 января 2020 и будет реализовываться до 30 июня 2023 года. Для участников участие в проекте бесплатно.