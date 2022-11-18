Беженцы из Украины могут принять участие в проекте для поиска работы в Кракове
Источник:mamprace
На сегодня миллионы украинцев из-за большой российско-украинской войны остаются за границей. Львиную долю наших беженцев приняла Польша, где они активно ищут работу.
Так, гражданам Украины представился еще один случай найти хорошую работу в Польше. В соседней стране действует проект "Имею СИЛУ. Имею работу" (Mam POWER. Mam pracę), который помогает трудоустроиться, получить новую квалификацию или пройти стажировку. К инициативе могут присоединиться украинцы, которые проживают в Кракове.
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Кто может принять участие в проекте
Инициативой Mam POWER. Mam pracę могут воспользоваться 300 человек. Потенциальные участники должны быть от 15 до 29 лет и проживать, работать или учиться на территории краковской агломерации. Претенденты могут относиться к следующим категориям:
- молодежь, которая учится и не работает;
- лица, работающие/обучающиеся, являются мигрантами или репатриантами (польского происхождения из других стран, еще не имеющих польского гражданства);
- безработные (как зарегистрированные, так и незарегистрированные в службах занятости), являющиеся мигрантами или репатриантами;
- лица и их семьи, занимавшиеся сельским хозяйством;
- лица, имеющие низкую профессиональную квалификацию (неполное среднее/высшее образование, техническое образование);
- лица с инвалидностью.
Как подать заявку на участие
Будущие участники должны выполнить все условия, предусмотренные проектом. Для этого им нужно заполнить и подать документы на польском языке. Среди них должно быть:
- заявление (формуляр);
- декларация участника;
- декларация законного опекуна несовершеннолетнего участника;
- заявление, что участник не участвует в других подобных проектах;
- декларация лица, осуществляющего опеку над лицами на иждивении;
- право на участие в проекте;
- документы, подтверждающие инвалидность (при наличии).
На что могут рассчитывать участники
- Трехмесячная профессиональная стажировка со стипендией;
- Курсы профессиональной подготовки с квалификационным экзаменом и стипендией;
- Трудоустройство;
- Психологическую поддержку;
- Профессиональная консультация по поиску работы;
- Возмещение расходов по проезду;
- Возмещение стоимости ухода за лицами на иждивении.