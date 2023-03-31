Пошук роботи в Польщі: як українцям зареєструватися в центрі зайнятості

Щоб швидше адаптуватися в Польщі та почати самостійно себе забезпечувати за кордоном, потрібно знайти роботу. Вакансії можна переглядати на спеціальних сайтах і тематичних сторінках у соцмережах.

Крім цього, українці, що вʼїхали до сусідньої країни в період з 24 лютого 2022 і зараз легально там проживають, мають спрощений доступ до ринку праці. А тому можуть зареєструватися в тамтешньому центрі зайнятості як безробітні або особи, які шукають роботу. Сьогодні розповідаємо, які для цього потрібно пройти етапи.

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Як зареєструватися в центрі зайнятості Польщі: інструкція для українців

Спочатку потрібно вернутись в повітовий відділ бюро зайнятості, за місцем постійної або тимчасової прописки, а якщо її немає – в повітове бюро зайнятості за місцем діяльності. Також можна звернутись в Центр обслуговування громадян України. У Варшаві він розташований на ul. Marszałkowska, 77/79.

Вам запропонують заповнити дві анкети. У першій необхідно вказати паспортні дані, інформацію про освіту, досвід роботи, навички, сімейний стан, можливі обмеження в роботі за станом здоров'я. Друга анкета складається із питань про доходи, соціальні виплати, діяльність ФОПу, судимості та інші.

Далі вашу анкету перевірять та зареєструють й призначать дату обов'язкової наступної зустрічі. Якщо до цього моменту претендент не знайде роботу, управління зайнятості спробує організувати стажування або перенавчання. Пропозиції з вакансіями надходитимуть на електронну пошту.

Ви також зможете отримувати допомогу з безробіття. Проте, для її нарахування потрібно офіційно пропрацювати в Польщі не менше 12 місяців та отримувати не менше мінімальної зарплати, з якої роботодавець відраховував податкові внески.