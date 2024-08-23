Фестивалі, пікніки, акції: як українці відзначатимуть День незалежності у світі – афіша подій

Щорічно 24 серпня українці святкують День незалежності своєї держави. Через повномасштабне вторгнення понад 6 мільйонів зараз перебуває за кордоном. Втім, це не перешкоджає їм у прагненні відсвяткувати цей важливий день у країнах свого прихистку.

Українці по всьому світу збираються разом, щоб відсвяткувати День Незалежності, проводячи різноманітні заходи, включаючи фестивалі, пікніки, концерти, благодійний марафон та ініціативи, спрямовані на підтримку України. Закордон 24 розповідає про ключові події на 24 серпня, на основі матеріалу, наданого проєктом об'єднання українців за кордоном "I'm Ukrainian mobile app".

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Які події у світі заплановані на 24 серпня

Всесвітній ланцюг єдності

На честь Дня Незалежності України 24 серпня українці, які проживають за кордоном, зберуться на центральних вулицях своїх міст о 19:00, щоб взяти участь у створенні живого "Ланцюга Єдності". Учасників акції просять позначити своє місцеперебування на карті, щоб інші могли легко приєднатися до ланцюга і висловити свою підтримку Україні.

Основна мета заходу – привернути увагу світової спільноти до України, об'єднати міжнародну спільноту та українців, які проживають за кордоном, в єдиному глобальному зусиллі на підтримку нашої країни в цей знаменний день.

Польща

У Варшаві відбудеться одна з найбільших подій на День Незалежності. Гасло цьогорічного святкування – "Ми разом". Під час заходу буде вручено нагороди "Stand With Ukraine Awards" особам у Польщі, які продемонстрували підтримку українців у їхній боротьбі проти ворогів.

Під час майбутнього заходу виступить польсько-український гурт DagaDana та переможниця Євробачення 2016 року Джамала. Крім того, відомі польські та українські актори читатимуть уривки з антології "Війна 2022". Торік святкування Дня Незалежності у Варшаві відвідали 30 000 осіб.



День незалежності України в Польщі / Офіційна афіша заходу

Українців запрошують на міжкультурний родинний фестиваль Dom/Дім у Гданську 24 та 25 серпня. У рамках фестивалю відбудуться дводенні творчі майстер-класи, живий концерт та показ фільму "Мавка: Лісова пісня". Також на відвідувачів чекають літературні зустрічі, ярмарок ремесел та послуг, а також інтеграційний гриль.

У Кракові на День Незалежності відбудеться марш під назвою "Україна – безпека Європи". Також благодійні концерти, ярмарки, божественні літургії та марші проведуть у Щецині, Любліні, Кошаліні та інших містах Польщі.

Німеччина

У Німеччині найбільша в Європі громада українців теж готується до святкування Дня Незалежності, головні події якого відбудуться в Берліні. У столиці заплановано низку заходів, серед яких можливість для українців зібратися разом, щоб сплести маскувальну сітку та взяти участь у демонстрації біля легендарних Бранденбурзьких воріт. Відвідувачі зможуть насолодитися музикою від українських діджеїв та приєднатися до вокальних виступів на підтримку України.

Українці Німеччини проведуть інтерактивне святкування Дня Незалежності для дітей у Берліні. У рамках заходу, запланованого на 25 серпня, у центрі міста відбудеться Ярмарок української культури. Подібні святкування також заплановані в Дюссельдорфі, Гамбурзі, Кельні, Лейпцигу, Дортмунді та інших містах Німеччини.

Чехія

24 серпня українці проведуть ярмарок у Празі, а Ірина Федишин запрошує на свій благодійний концерт до Рок-опери у Празі. Святкові заходи також заплановані у Брно, Літомишлі та Ліберці.

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Велика Британія

У Лондоні 25 серпня українці влаштують ярмарок, на якому будуть представлені шашлики, вареники та бограч, приготовані на відкритому вогні. У рамках заходу також відбудуться кулінарні майстер-класи для дітей.



День Незалежності України в Лондоні / Офіційна афіша події

Крім того, українці в різних містах Великої Британії святкуватимуть День Незалежності маршами, мітингами, спільними барбекю та майстер-класами. Наприклад, у Солтберні на березі моря 25 серпня відбудеться ярмарок та фестиваль під назвою "Крок в Україну" у крикетному клубі Солтберна.

Нідерланди

Платформа українського мистецтва та культури в Нідерландах VATAHA вже третій рік поспіль оголошує про організацію щорічного "Run for Ukraine", метою якого є вшанування пам'яті загиблих за незалежність та цілісність України.

Захід "2 Run for Ukraine" в Гаазі є ключовим компонентом щорічного забігу "Вшанування воїнів, біг заради героїв України". Ця патріотична традиція слугує способом віддати данину пам'яті воїнам, які загинули під час російсько-української війни.

Канада

У Монреалі Комітет допомоги Україні організовує святкування Дня Незалежності у Криївці. На заході будуть представлені презентації членів Комітету, які детально розкажуть про свою нещодавню поїздку в Україну, а також відбудеться вікторина та розіграш призів для відвідувачів.

Тим часом у Торонто Конґрес Українців Канади запрошує громадськість на концерт та ярмарок з нагоди 33-ї річниці незалежності України.



День Незалежності України в Канаді / Офіційна афіша події

З нагоди святкування Дня Незалежності в Оттаві відбудеться пікнік, на який українці запрошуються приносити свої улюблені традиційні страви для спільного обіду. На заході лунатиме українська музика, танці, а також різноманітні ігри та забави для всіх вікових категорій. Подібні святкування також відбудуться в різних містах Канади, таких як Віндзор, Калгарі, Брамптон, Садбері та інших.

Франція

На знак солідарності та святкування у багатьох містах Франції, включаючи Тулузу, Ліон та Ніццу, відбудуться марші з нагоди Дня Незалежності.

Крім того, Комітет українців у Франції – CRCUF, у співпраці з Посольством України у Франції, запрошує на спеціальну літургію та молебень у соборі Святого Володимира Великого в Парижі.

США

У Вашингтоні відбудеться мітинг з виступами ораторів та українськими піснями, після чого члени української громади пройдуть ходою від Білого дому до пам'ятника Тарасу Шевченку. Захід завершиться концертом.

З нагоди Дня Незалежності України на Ніагарському водоспаді також відбудуться святкові заходи. Українців закликають продемонструвати свою національну гордість, несучи прапори, тримаючи плакати з підтримкою та одягаючи вишиванки під час святкування.



Ніагарський водоспад підсвітять кольорами українського стяга / Фото Mykola Swarnyk / Вікіпедія

У різних містах Америки українці відзначатимуть це свято низкою культурних заходів. У Сакраменто, штат Каліфорнія, святкування включатиме вечір з українською музикою, смачною кухнею та громадськими заходами. Подібні заходи також заплановані в Орландо, Індіанаполісі та Санта-Крузі.

В інших частинах Європи та світу також відбудуться урочистості з нагоди Дня Незалежності України. Різноманітні заходи заплановані в таких країнах, як країни Балтії, Ізраїль, Швеція, Швейцарія, Австралія та Італія.