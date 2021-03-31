Як українці перетинають польський кордон після нововведень 30 березня 2021 року: відео

З метою додаткового захисту від поширення коронавірусу 30 березня 2021 року Польща запровадила обов'язковий карантин для українців та інших осіб, які прибувають у країну з-за меж Шенгенської зони. Стежимо за тим, що відбувається на кордоні після останніх змін.

Згідно з новими правилами? наявність ПЛР-тесту з негативним результатом на COVID-19, зробленим за 48 годин до моменту перетину кордону, не є підставою позбавляти українців обов'язкової самоізоляції. Лише зроблений на території Польщі тест з негативним результатом позбавляє потреби перебування на подальшому карантині. Також право не ізолюватися мають особи, які робили щеплення вакциною, визнаною ВООЗ.

​Для кращого розуміння Нові правила в'їзду в Польщу з 30 березня: чи можуть українці уникнути карантину

Важливі моменти

Після оновлення правил людей на кордоні поменшало. Українці, які робили спроби перетину кордону після зміни правил 30 березня 2021 року на пішохідному переході "Шегині – Медика", розповіли про свій досвід. Відтак, є деякі важливі моменти, на який слід звернути увагу.

При перетині польського кордону необхідно назвати адресу місця, де людина планує перебувати під час самоізоляції. Якщо адреса не буде вказана, особу не пропустять до місця призначення.

Другий нюанс полягає у тому, що на кордоні всім українцям наголошують на обов'язковій самоізоляції. Людям не розповідають про можливість здачі тесту на COVID-19 у Польщі. Після отримання негативного результату цього тесту особа має право не продовжувати карантин.

Цікаво, що 30 березня 2021 року на пішохідному переході "Шегині – Медика" пропустили жінку, яка прямувала до Італії через Польщу. Вона вказала свою італійську адресу як місце для перебування карантину.

Нові обмеження не стосуються студентів та водіїв-далекобійників. Ці категорії населення не зобов'язані перебувати на карантині після прибуття у Польщу.

Як українці перетинали польський кордон 30 березня: дивіться відео