Менше потребують допомоги: як українці інтегрувалися в Естонії

Українські біженці в Естонії добре інтегрувалися і тепер більше потребують допомоги із довгостроковими проблемами. На підтримку українців у 2024 році громадські організації країни витратять майже 10 мільйонів євро.

Очікується, що кількість українців, які звернулися в Естонії за тимчасовим захистом, цього року сягне 55 тисяч осіб. Про це заявила представник УВКБ ООН у країнах Північної Європи та Балтії Анніка Сандлунд.

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Як українці інтегрувалися в Естонії?

З початку війни за тимчасовим захистом в Естонії звернулися понад 50 000 українців. За два роки плани та потреби біженців змінилися.

Змінюється те, що нам не потрібно надавати стільки прямої матеріальної підтримки. Натомість вивчення мови, психічне здоров'я, навчання професійних навичок і загальна освіта є ключовими питаннями,

– розповіла експерт.

За словами Сандлунд, Естонія досягла певних успіхів в інтеграції біженців, бо багато українських дітей навчається в естонських школах. Порівняно з іншими країнами, в Естонії найбільша кількість дітей з України, які знайшли шлях до місцевих шкіл – 93% всіх дітей-біженців. У багатьох інших європейських країнах менше половини.

Також багатьом дорослим українцям вдалося знайти роботу в Естонії. Це не 100%, але більшість українських біженців – це жінки з дітьми. Багато з них не працювали б у своїй країні, тому що є діти, про яких потрібно піклуватися.

Однією з причин вдалого працевлаштування є те, що багато українців говорять російською мовою. Але водночас це може створити напругу в суспільстві, вважає представниця УВКБ ООН. Також інтеграції може завадити втома від війни, особливо коли ситуація в Україні починає здаватися людям безнадійною.