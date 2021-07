Як скласти IELTS мінімум на 7 балів: поради від тих, кому це вдалося

International English Language Testing System – це іспит, який перевіряє знання англійської мови у іноземців. Люди, які успішно складуть його, можуть вступити до омріяного вишу за кордоном, отримати робочу візу чи права на проживання. До вашої уваги – поради щодо вдалого складання IELTS від людей, які отримали чудові результати.

Четверо українців, про який йтиметься далі, склали IELTS мінімум на 7 балів. У кожного з них була своя мотивація для виконання тесту.

Марго Сибірцева, 17 років

Марго тримала 7 балів за IELTS. Тест складала, бо хотіла навчатися в університеті за кордоном. Каже, на підготовку до Reading витратила десь пів року.

Це була не надто хардова робота, але регулярна. Reading здавався для мене наймасштабнішою частиною, адже складається з трьох текстів обсягом від 900 до 2000 слів кожен. Я зовсім не розуміла, як можна впоратись з ними за годину та ще й виконати завдання,

– ділиться Марго.

Під час підготовки дівчина ознайомилася з техніками skimming&scanning, які і є головними способами опрацювання текстів. Суть технік у тому, щоб читати завдання і шукати відповідь за ключовими словами, а не перечитувати весь текст. Саме таким способом Марго користувалася сама і радить використовувати його іншим.

Найлегше українці дався Writing. Ймовірно, через те, що вона любить писати. Марго розповідає, що готувала формальну лексику та словосполучення-конструкції, які використовуються в різних ситуаціях. До прикладу, радить дівчина, починати думку із конструкцій: firstly, secondly, initially, subsequently, then, next тощо. Звичний for example можна замінити на as an illustration, example, for instance чи to demonstrate. Такі конструкції можна завчити, щоб використовувати далі у своїй роботі. Це допоможе логічніше будувати речення.

Складність розділу Listening полягає у тому, що людина може просто погано почути. Марго пригадує, що так сталося і з нею. Вона не почула декількох важливих слів. Тож довелося викручуватися і писати те, що, на її думку, підійшло б.

Speaking став для Марго найскладнішим етапом екзамену. Хоча вона була впевнена, що готова до нього. При підготовці Марго слухала багато програм англійською. До того ж вона понад два роки майже всі фільми дивилася мовою оригіналу. А ще слідкувала за американськими блогерами: Nathaniel Drew, Matt D'avella та іншими й регулярно слухала подкаст iweigh. Але теми на тесті видалися їй дуже дивними. Дівчина почала хвилюватися. Повторювалася, висловлювала одні й ті ж думки та фрази, аби просто не виникало пауз. У цей час екзаменатор, розповідає Марго, байдуже дивився у вікно.

Марго підсумовує: хоч IELTS і є екзаменом на визначення рівня англійської, він насамперед визначає рівень знання самого екзамену, особливостей його побудови та типу завдань. Тож, готуючись до нього, в першу чергу, варто ознайомитися зі структурою іспиту та правилами його складання.

Тарас Січ, 30 років, інженер

Тарас отримав такий самий результат, як і Марго – 7 балів. Тест складав у 2014 році. Каже, не мав планів їхати вчитися за кордон чи працювати. Просто на той момент він вже добре знав англійську, відвідував багато курсів, але так і не розумів, який саме у нього рівень – Advanced чи Upper Intermediate. Щоб дізнатися, вирішив пройти тест.

Впродовж трьох місяців він готувався щодня по дві години. Хлопець брав підручник зі збіркою тестів минулого року і виконував завдання. За раз тестував себе у всіх трьох частинах – Listening, Reading і Writing. До Speaking, каже, не готувався, бо не мав з ким практикуватися.

На його думку, частина Speaking була найбільш прийнятною.Бо люди мали змогу говорити все те, що думали. Йому випала тема про утилізацію відходів в його місці. Хлопець вже не пригадує, про що говорив, але його розповідь оцінили доволі високо – у 7,5 балів.

Отримати об'єктивну оцінку своїх знань Тарас так і не зміг за допомогою цього тесту. IELTS, як він переконався, ґрунтується на чітких правилах і вимогах, належне виконання яких ще не свідчить про рівень володіння мовою.

IELTS – доволі специфічний тест, тому навіть нейтів-спікери з Британії чи Сполучених Штатів можуть його завалити, якщо ретельно не вивчили структуру і типи завдань. Зосередьтеся саме на цьому,

– радить Тарас.

Марія Трофіменко, 21 рік, студентка Corvinus University of Budapest

Марія склала IELTS на 7,5 бала. Тест вирішила складати два роки тому, коли ще вчилася на третьому курсі. Після бакалаврату Марія хотіла вступати на магістратуру за кордон, тому вирішила не робити все в останній момент і скласти іспит заздалегідь, оскільки його результати дійсні два роки.

На підготовку Марія витратила два місяці. Планувала готуватися самотужки, але коли пройшла кілька тестів, зрозуміла, що зі speaking part їй потрібна допомога. Тому дівчина записалась на місячний курс у приватну школу Києва. Водночас вона готувалася і вдома. Зокрема, тренувалася зі своїм хлопцем швидко відповідати на питання.

Writing був найлегшою частиною для Марії. Головне, каже дівчина, використовувати словосполучення-конструкції й сталі вирази.

Трохи важчим був Listening. Тексти бувають різної складності. Слухати їх потрібно дуже уважно і не відволікатися. Аудіо вмикається один раз, діалог може тривати 2 – 3 хвилини, а інформації в ньому буде стільки, що щось можна забути, каже Марія. Тому вона не радить в цей час просто сидіти й сподіватися, що все запам'ятаєте. Натомість дівчина рекомендує до включення аудіо ознайомитися з питаннями, відповіді на які будуть у тексті, і в процесі прослуховування одразу робити собі помітки.

Дізнайтеся все про критерії оцінювання кожної частини і намагайтеся підтягнути знання у тому, за що можна отримати найбільше балів. Тренуйтеся писати листи, описувати графіки і схеми: що більше практики, то краще. На самому тесті постарайтеся опанувати хвилювання. Паніка тільки відволікає,

– переконує Марія.

Інна Лучшева, 30 років, викладає англійську

Інна отримала 8 балів. На питання, навіщо їй це, відповідає, що працює репетитором і часто готує людей до цього тесту. Сама складала його двічі: у 2014 і 2020 роках. Інна вважає, що неправильно навчати інших, коли у самої немає цього досвіду.

Інна радить починати з відео на ютубі: шукати канали, де детально пояснюють структуру і правила тестування. Також є декілька безплатних онлайн-платформ, де можна проходити тести та тренуватися. Також можна завантажити тестовики, наприклад, IELTS 15, і проходити їх вдома. Ще у фейсбуці є спільноти, де можна попросити безкоштовно оцінити роботу. Одна з таких називається Free IELTS writing Evaluation (закрита і відкрита).

Для усної частини спілкування з друзями не допоможе через специфічний формат тексту. Краще ознайомтеся з порадами, як правильно відповідати, і далі практикуйтесь відповідно до вимог,

– каже Інна.

Також в Інтернеті також можна знайти список актуальних запитань і відпрацьовувати відповіді на них. Наприклад, IELTS speaking questions September-December 2020.

Інна наполегливо рекомендує пройти бодай одне заняття з репетитором, який знається на тесті, щоб отримати оцінку своїх знань. Викладач побачить слабкі сторони та підкаже, як над ними працювати.

