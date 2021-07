Как сдать IELTS минимум на 7 баллов: советы от тех, кому это удалось

International English Language Testing System – это экзамен, который проверяет знание английского языка у иностранцев. Люди, которые успешно сдадут его, могут поступить в университет за рубежом, получить рабочую визу или вид на жительство. Вашему вниманию – советы, как удачно сдать IELTS от людей, которые получили превосходные результаты.

Четверо украинцев, о которых пойдет речь, составили IELTS минимум на 7 баллов. У каждого из них была своя мотивация для выполнения теста.

Марго Сибирцева, 17 лет

Марго получила 7 баллов за IELTS. Тест сдавала, потому что хотела учиться в университете за рубежом. Говорит, на подготовку к Reading потратила где-то полгода.

Это была не слишком хардовая работа, но регулярная. Reading казался для меня самой масштабной частью, ведь состоит из трех текстов объемом от 900 до 2000 слов каждый. Я совершенно не понимала, как можно справиться с ними за час да еще и выполнить задание,

– делится Марго.

При подготовке девушка познакомилась с техниками skimming & scanning, которые и являются главными способами обработки текстов. Суть техник в том, чтобы читать задачи и искать ответ по ключевым словам, а не перечитывать весь текст. Именно таким способом Марго пользовалась сама и советует использовать его другим.

Легче всего украинке дался Writing. Вероятно, потому, что она любит писать. Марго рассказывает, что готовила формальную лексику и словосочетания-конструкции, которые используются в различных ситуациях. К примеру, советует девушка, начинать лучше с конструкций: firstly, secondly, initially, subsequently, then, next и тому подобное. Привычный for example можно заменить as an illustration, example, for instance или to demonstrate. Такие конструкции можно заучить, чтобы использовать дальше в своей работе. Это поможет логичнее строить предложения.

Сложность раздела Listening состоит в том, что человек может просто плохо услышать. Марго вспоминает, что так произошло и с ней. Она не услышала нескольких важных слов. Поэтому пришлось выкручиваться и писать то, что, по ее мнению, подошло бы.

Speaking стал для Марго самым сложным этапом экзамена. Хотя она была уверена, что готова к нему. При подготовке Марго слушала много программ на английском. К тому же она более двух лет почти все фильмы смотрела на языке оригинала. А еще следила за американскими блогерами: Nathaniel Drew, Matt D'avella и другими и регулярно слушала подкаст iweigh. Но темы на тесте показались ей очень странными. Девушка начала волноваться. Повторялась, выражала одни и те же мысли и фразы, чтобы просто не возникало пауз. В это время экзаменатор, рассказывает Марго, безразлично смотрел в окно.

Марго заключает: хоть IELTS и является экзаменом на определение уровня английского, он прежде всего определяет уровень знания самого экзамена, особенностей его построения и типа задач. Поэтому, готовясь к нему, в первую очередь, стоит ознакомиться со структурой экзамена и правилами его составления.

Марго Сибирцева / Фото Urban

Тарас Сич, 30 лет, инженер

Тарас получил такой же результат, как и Марго – 7 баллов. Тест сдавал в 2014 году. Говорит, не имел планов ехать учиться за границу или работать. Просто на тот момент он уже хорошо знал английский, посещал много курсов, но так и не понял, какой именно у него уровень – Advanced или Upper Intermediate. Чтобы узнать, решил пройти тест.

В течение трех месяцев он готовился каждый день по 2 часа. Парень брал учебник со сборником тестов прошлого года и выполнял задачи. За раз тестировал себя во всех трех частях – Listening, Reading и Writing. К Speaking, говорит, не готовился, потому что не с кем было практиковаться.

По его мнению, часть Speaking была наиболее лояльной. Ведь люди могли говорить все то, что думали. Ему выпала тема об утилизации отходов в его месте. Парень уже не помнит, о чем говорил, но его рассказ оценили довольно высоко – в 7,5 баллов.

Получить объективную оценку своих знаний Тарас так и не смог с помощью этого теста. IELTS, как он убедился, основывается на четких правилах и требованиях, надлежащее выполнение которых еще не свидетельствует об уровне владения языком.

IELTS – довольно специфический тест, поэтому даже нейтив-спикеры из Британии или США могут его завалить, если тщательно не выучили структуру и типы задач. Сосредоточьтесь именно на этом,

– советует Тарас.

Тарас Сич / Фото Urban

Мария Трофименко, 21 год, студентка Corvinus University of Budapest

Мария сдала IELTS на 7,5 балла. Тест решила пройти два года назад, когда еще училась на третьем курсе. После бакалавриата Мария хотела поступать на магистратуру за границу, поэтому решила не делать все в последний момент и сдать экзамен заранее, поскольку его результаты действительны два года.

На подготовку Мария потратила два месяца. Планировала готовиться самостоятельно, но когда прошла несколько тестов, поняла, что со speaking part ей нужна помощь. Поэтому девушка записалась на месячный курс в частную школу Киева. В то же время она готовилась и дома. В частности, тренировалась со своим парнем быстро отвечать на вопросы.

Writing был легкой частью для Марии. Главное, говорит девушка, использовать словесные конструкции и сталые выражения.

Немного тяжелее был Listening. Тексты бывают разной сложности. Слушать их нужно очень внимательно и не отвлекаться. Аудио включается один раз, диалог может продолжаться 2 – 3 минуты, а информации в нем будет столько, что что-то можно забыть, говорит Мария. Поэтому она не советует в это время просто сидеть и надеяться, что все запомните. Зато девушка рекомендует до включения аудио ознакомиться с вопросами, ответы на которые будут в тексте, и в процессе прослушивания сразу делать себе пометки.

Узнайте все о критериях оценивания каждой части и старайтесь подтянуть знания в том, за что можно получить больше баллов. Тренируйтесь писать письма, описывать графики и схемы: чем больше практики, тем лучше. В самом тесте постарайтесь овладеть волнениям. Паника только отвлекает,

– убеждает Мария.

Мария Трофименко / Фото Urban

Инна Лучшева, 30 лет, преподает английский

Инна получила 8 баллов. На вопрос, зачем ей это, отвечает, что работает репетитором и часто готовит людей к этому тесту. Сама сдавала его дважды: в 2014 и 2020 годах. Инна считает, что неправильно учить других, когда у самой нет этого опыта.

Инна советует начинать с видео на ютубе искать каналы, где подробно объясняют структуру и правила тестирования. Также есть несколько бесплатных онлайн-платформ, где можно проходить тесты и тренироваться. Также можно загрузить тестовики, например, IELTS 15, и проходить их дома. Еще в фейсбуке есть сообщества, где можно попросить бесплатно оценить работу. Одна из таких групп называется Free IELTS writing Evaluation (закрытая и открытая).

Для устной части общения с друзьями не поможет из-за специфического формата текста. Лучше ознакомьтесь с советами, как правильно отвечать, и дальше практикуйтесь в соответствии с требованиями,

– говорит Инна.

Также в Интернете можно найти список актуальных вопросов и прорабатывать ответы на них. Например, IELTS speaking questions September-December 2020.

Инна настоятельно рекомендует пройти хотя бы одно занятие с репетитором, который разбирается в тесте, чтобы получить оценку своих знаний. Преподаватель увидит слабые стороны и подскажет, как над ними работать.

Инна Лучшева / Фото Urban

