Експерт з етикету розповів, як правильно їсти круасан у Парижі: лайфхак оцінили не всі

Продегустувати круасани – must have під час мандрівки до Парижа. Експерт з етикету Вільям Хенсон розкрив "золоте правило", як правильно їсти улюблений кондитерський виріб. Користувачі мережі не оцінили й розкритикували його.

Хенсон часто ділиться порадами у своєму тіктоці. Для відео з круасаном він купив собі один й насолоджувався ним у розкішному кафе.

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Чому пораду Хенсона не оцінили

У своєму відео експерт несподівано оголосив війну… вершковому маслу. І річ не в тім, що воно – начебто не підходить до круасана. До такого навіть Хенсон не додумався. Натомість він порадив не класти масло на круасан.

Круасан зроблений з вершкового масла, тому не потрібно класти більше зверху! Краще взяти джем або мармелад,

– розповів експерт.

Окрім того, він розкритикував звичку людей вмочувати випічку у каву або чай. Хоча при цьому Хенсон визнав, що так роблять у Франції, яку справедливо вважають країною круасанів.

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Поради Хенсона оцінили не всі. Люди справедливо зауважили: якщо до круасана приносять масло, отже, їх можна поєднувати. Один з користувачів мережі навіть написав: "вибач, Вільяме, але я завжди додаю масло у свій круасан. Можете називати мене язичником".