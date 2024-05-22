Як насправді працюють нудистські курорти: керівниця одного з них розповіла відверті деталі

Кері Джейн вже близько 20 років керує нудистським курортом BHH Naturist Resort, розташованим на Канарських островах. Жінка відверто поспілкувалася з журналістами й розповіда відверті деталі про свою роботу.

У готель Кері часто приїжджають пари або навіть сім'ї. Водночас якщо людина займається соло-туризмом й хоче провести час у BHH Naturist Resort, їй створять максимально комфортні умови.

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Ідея створити такий курорт з'явилася, коли Кері вперше відпочила на нудистському пляжі. Усіх, хто хоче спробувати такий відпочинок, однак не наважується, жінка заспокоює: це – абсолютно не соромно. Нудизм – історія про відпочинок, а не сексуальний потяг. В оголених тілах немає нічого неприродного або сороміцького.

Під час перебування у BHH Naturist Resort туристи мають дотримуватися низки правил. Повага до ближніх – must have. Тому обирати нудистські курорти, аби реалізувати певні свої сексуальні фантазії, – дуже погана ідея.



Деякі люди регулярно відпочивають на нудистських пляжах / BHH Naturist Resort

Яких правил треба дотримуватися на нудистських курортах

Правильно сидіти. Коліна потрібно тримати зведеними разом. Якщо широко розставити ноги, можуть ввічливо попросити піти з нудистського пляжу.

Носити з собою рушник. Сідати можна лише на нього. Мовиться не лише про етичний бік питання, але й про запобігання передавання інфекцій.

Обов'язково сходити у душ, перш ніж зайти у басейн або гідромасажну ванну. Це допоможе очистити тіло від решток бруду, водоростей, лосьйонів та різноманітних олій.

Не використовувати камери без дозволу. Якщо ви вирішили зробити кадр, переконайтеся, що всі, хто потрапив у нього, – не проти світлини. Інакше просто виженуть з пляжу або курорту.

Одягатися, покидаючи пляж. Не варто влаштовувати нудистські посиденьки у кафе або ресторанах. Так можна зіпсувати апетит собі та іншим.

Не займатися сексом. Обійми та поцілунки на нудистських пляжах – дозволені. Водночас заходити далі – табу. Завжди можна усамітнитися у номері, не створюючи незручних ситуацій для людей поруч.

Уникати тривалого зорового контакту з незнайомими людьми. Вони можуть розцінити це як образу або надмірну цікавість.