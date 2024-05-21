На що завжди скаржаться пасажири?

Стюардеса Хізер Пул розповіла, що мандрівники найчастіше скаржаться на несправну розважальну систему, відсутність Wi-Fi і відкинуті сидіння. Членам екіпажу вже набридло це чути.

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Питання про те, чи варто відкидати крісла в літаках, викликає палкі суперечки серед авіапасажирів, а іноді навіть вимагає втручання екіпажу. Це питання пов'язане із занепокоєнням щодо обмеженого простору в і без того тісних салонах літаків.

Але Пул зазначила, що звернення до стюардеси про допомогу може виявитися безрезультатним, оскільки вони "нічого не можуть зробити з відкинутими кріслами" – відкидати сидіння дозволено.

Якщо ви вдарите сидіння ногою або погрожуватимете вдарити когось кулаком по обличчю, вас висадять з рейсу, а не людину, яка відсунула своє сидіння,

– йдеться у повідомленні.

Стюардеса порадила людям, які вирішили відкинути крісло в літаку, робити це повільно і обережно. Ця пересторога необхідна, щоб запобігти можливому пошкодженню ноутбуків пасажирів, які сидять позаду них.

Погані звички пасажирів

Пасажирам не потрібно поспішати вставати зі своїх крісел, як тільки літак приземляється. Вставання одразу після приземлення не призводить до швидшого процесу висадки.



Що найбільше дратує на борту літака / Фото Unsplash

Експерти також зазначають, що багатьох пасажирів дуже дратує, коли хтось поруч голосно жує жуйку, і, тим більше надуває бульбашки й лопає їх.

Ще діти можуть бути справжнім кошмаром у літаках, але тільки батьки повинні мати справу зі своєю дитиною. Тому, якщо вам під час подорожі доставляє незручність стороння дитина, наприклад, б'є по спинці вашого крісла або зачіпає вас ногами, варто ввічливо звернутися до її батьків.

Крім того, ніхто не любить п'яних людей на борту літаків, адже часто вони поводяться занадто гучно, й можуть піти на конфлікт з іншими пасажирами і персоналом. Але навіть якщо агресії немає, з п'яним пасажиром все одно може бути дуже важко.