Як працюватимуть магазини в Польщі 3 червня

3 червня жителі Польщі матимуть вихідний з нагоди свята Тіла і Крові Христових (Boże Ciało). Відтак, графік роботи магазинів у країні в цей день та напередодні нього буде змінено.

Більшість відомих польських торгових мереж 3 червня взагалі не працюватимуть. Не змінять графік роботи магазини на АЗС та деякі супермаркети, які працюють за франшизою.

Цікаво Я чую українську у Варшаві кожного дня, – львів'янин про життя та роботу в Польщі

Графік роботи магазинів 3 червня

3 червня зачиненими у Польщі будуть такі популярні магазини:

Aldi;

Ашан;

Biedronka;

Netto;

Żabka;

Lidl.

В інші дні зазначені супермаркети працюватимуть за звичним графіком.

Деякі магазини оголосили, що теж не працюватимуть у святковий день, проте продовжать графік роботи перед вихідним. До таких магазинів належать:

Polomarket (сьогодні працюватиме до 22:00);

Stokrotka (сьогодні працюватиме до 23:00);

Kaufland (сьогодні працюватиме до 23:00).

Магазини популярних мереж, які працюють за франшизою, самостійно вирішуватимуть, як їм організовувати роботу 3 червня. Тож ймовірно, що власники франшизи від Carrefou, Intermarché чи Stokrotka таки дозволять деяким магазинам працювати у святковий день.

Окрім того, перелічені вище магазини (за винятком франчайзингових) будуть зачиненими ще й 6 червня.

Магазини Biedronka будуть зачиненими 3 червня / Фото Unsplash