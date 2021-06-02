Як працюватимуть магазини в Польщі 3 червня

3 червня жителі Польщі матимуть вихідний з нагоди свята Тіла і Крові Христових (Boże Ciało). Відтак, графік роботи магазинів у країні в цей день та напередодні нього буде змінено.
Більшість відомих польських торгових мереж 3 червня взагалі не працюватимуть. Не змінять графік роботи магазини на АЗС та деякі супермаркети, які працюють за франшизою.
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Графік роботи магазинів 3 червня
3 червня зачиненими у Польщі будуть такі популярні магазини:
- Aldi;
- Ашан;
- Biedronka;
- Netto;
- Żabka;
- Lidl.
В інші дні зазначені супермаркети працюватимуть за звичним графіком.
Деякі магазини оголосили, що теж не працюватимуть у святковий день, проте продовжать графік роботи перед вихідним. До таких магазинів належать:
- Polomarket (сьогодні працюватиме до 22:00);
- Stokrotka (сьогодні працюватиме до 23:00);
- Kaufland (сьогодні працюватиме до 23:00).
Магазини популярних мереж, які працюють за франшизою, самостійно вирішуватимуть, як їм організовувати роботу 3 червня. Тож ймовірно, що власники франшизи від Carrefou, Intermarché чи Stokrotka таки дозволять деяким магазинам працювати у святковий день.
Окрім того, перелічені вище магазини (за винятком франчайзингових) будуть зачиненими ще й 6 червня.
Магазини Biedronka будуть зачиненими 3 червня / Фото Unsplash