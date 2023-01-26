Нові міграційні зміни в Іспанії: основні нюанси, які варто знати іноземцям

Впродовж 2022 року найбільше наших земляків оформили статус тимчасового захисту у Польщі, Німеччині, Чехії та Італії. Разом з тим, далеко не останню позицію зайняла Іспанія, до якої мігранти продовжують їхати і в 2023 році.

Так, на тлі повномасштабної російсько-української війни громадяни України й надалі їдуть в Європу в пошуку прихистку від злочинної агресії Росії. І одним з популярних напрямів серед українців є Іспанія. Тож тримаємо в курсі щодо оновлень та прийнятих змін щодо особливостей переїзду в цю країну.

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Міграційні зміни в Іспанії 2023

#1

Власникам страховки від компанії Sanitas доведеться повністю сплатити річну вартість поліса. Це вимоги від міграційної служби (extranjería) до осіб, які подають документи на отримання студентської резиденції. Раніше сплачувати страховку можна було поетапно – наприклад, раз на три місяці.

#2

Піднявся IPREM (багатофункціональний загальний показник доходу). Торік сума прожиткового мінімуму становила 579 євро, а в 2023 році вона збільшилася до 600 євро. У зв'язку з цим необхідно всім, хто збирається подаватися на отримання або продовження своєї резиденції, показувати суму на рахунку від 7200 євро і вище.

#3

У Мадриді з цього року запроваджено нову форму для подання документів на отримання посвідки на проживання. Для цього необхідно лише зібрати всі документи, їх відсканувати та надіслати на електронну пошту citaprevia_extranjeria.madrid@correo.gob.es. Після цього слід дочекатися сповіщення з датою відвідування міграційного бюро.

#4

В Іспанії прийняли новий довгоочікуваний закон про цифрових кочівників. Нарешті віддалені співробітники зможуть продовжувати працювати онлайн на свою країну і при цьому спокійно жити в сонячній Іспанії.

#5

Довгий розгляд документів. Багато студентів чекають погодження на отримання посвідки на проживання аж з червня, липня, серпня 2022 року. Відтак, замість передбачених 3-х місяців очікування воно затягнулося до понад пів року.

У 2022 році в Іспанії було подано 100 тисяч заявок на отримання статусу біженця. При цьому 40% заявникам відмовили у наданні прихистку.