Новые миграционные изменения в Испании: основные нюансы, которые следует знать иностранцам

На протяжении 2022 года больше всего наших земляков оформили статус временной защиты в Польше, Германии, Чехии и Италии. Вместе с тем далеко не последнюю позицию заняла Испания, в которую мигранты продолжают ехать и в 2023 году.

Так, на фоне полномасштабной российско-украинской войны граждане Украины и дальше едут в Европу в поиске убежища от преступной агрессии России. И одним из самых популярных направлений среди украинцев является Испания. Поэтому держим в курсе обновления и принятые изменения касаемо особенностей переезда в эту страну.

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Миграционные изменения в Испании 2023

#1

Владельцам страховки от компании Sanitas придется полностью уплатить годовую стоимость полиса. Это требования от миграционной службы (extranjería) к лицам, подающим документы на получение студенческой резиденции. Раньше платить страховку можно было поэтапно – например, раз в три месяца.

#2

Поднялся IPREM (многофункциональный общий показатель дохода). В прошлом году сумма прожиточного минимума составила 579 евро, а в 2023 году она увеличилась до 600 евро. В связи с этим необходимо всем, кто собирается подаваться на получение или продление своей резиденции, показывать сумму на счете от 7200 евро и выше.

#3

В Мадриде с этого года введена новая форма для подачи документов на получение вида на жительство. Для этого необходимо только собрать все документы, их отсканировать и отправить по электронной почте citaprevia_extranjeria.madrid@correo.gob.es. После этого следует дождаться оповещения с датой посещения миграционного бюро.

#4

В Испании приняли новый долгожданный закон о цифровых кочевниках. Наконец-то удаленные сотрудники смогут продолжать работать онлайн на свою страну и при этом спокойно жить в солнечной Испании.

#5

Долгое рассмотрение документов. Многие студенты ожидают согласия на получение вида на жительство с июня, июля, августа 2022 года. Следовательно, вместо предусмотренных 3-х месяцев ожидания оно затянулось более чем на полгода.

В 2022 году в Испании было подано 100 тысяч заявок на получение статуса беженца. При этом 40% заявителям отказали в предоставлении убежища.