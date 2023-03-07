Українці зможуть обміняти водійське посвідчення ще в одній країні

З 6 березня українцям дозволили проводити обмін посвідчення водія в Туреччині. Раніше ця послуга вже була доступна у Польщі, Словаччини та Чехії.

Наразі можливий лише обмін документів, але його поновлення за кордоном ще недоступне. Тому, для цього обов'язково потрібно мати при собі фізичне посвідчення водія, а не лише його цифрову копію.

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Куди звертатися для обміну посвідчення водія за кордоном

Послуга у всіх країнах надається у мобільно-технічних комплексах ДП "Документ". Приходити можна без запису.

Туреччина

Мобільні програмно-технічні комплекси знаходяться в Стамбулі за адресою: Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM (паркінг ТЦ "Аеропорт"), 34158 Bakırköy/İstanbul, Türkiye. Графік роботи: вівторок-п'ятниця: 10:00 – 17:00; субота: 10:00 – 15:30.

Чехія

Послуга надається за допомогою мобільних комплексів ДП "Документ" у Празі. Вони розташовані на паркінгу ТЦ Kotva за адресою Náměstí Republiky 656/8. Прийом з питань обміну посвідчень водія ведеться з вівторка по п'ятницю з 9 до 16 години, а також у неділю з 9 до 14:45.

Словаччина

Прийом документів на послугу з обміну посвідчення водія ведеться в Братиславі за адресою: 821-09, Mlynské nivy 5A (паркінг ТЦ Nivy centrum). Графік роботи: вівторок-п'ятниця – з 9:00 до 16:00, субота – з 9:00 до 14:45.

Польща

Послуга надається у кількох містах. Варшава : Al. Jerozolimskie 179, 02-222. Краків : Pawia 5, 31-154. Гданськ : Aleja Grunwaldzka 415, 80-309. Вроцлав : aleja Śląska 1, 54-118. Графік роботи скрізь однаковий: вт-пт: 10:00-17:00, сб: 10:00-15:30.

У яких випадках можна обміняти посвідчення водія

Причин для обміну може бути кілька. Це:

закінчення строку дії посвідчення водія;

зміна паспортних даних особи, на яку оформлено документ;

псування посвідчення (затертий текст тощо).

Однак можна зробити обмін за бажанням водія: замінити старі "права" на новіші, сучасніші зразки.

Які документи потрібні для обміну посвідчення водія

паспорт;

ідентифікаційний код (ІПН);

старе посвідчення водія (буде вилучено при обміні);

у разі зміни паспортних даних: документ, що підтверджує цю зміну.

Старе посвідчення водія залишається у власника до того моменту, поки у Міністерстві внутрішніх справ не буде розглянута заявка з-за кордону та не будуть перевірені всі надані дані. Якщо заявка буде схвалена, то за кордон надійде дозвіл на друкування нового посвідчення, а старий документ буде забраний під час отримання нового посвідчення.

Зазвичай повна процедура отримання посвідчення водія займає близько одного дня, але може затягнутися через перевірку даних, яка проводиться в Україні та призупиняється під час повітряних тривог. Крім того, розгляд заяв на отримання посвідчень зразка до 2013 року може зайняти до п'яти днів.