Як не потрапити в аферу при працевлаштуванні за кордоном: критерії викриття шахраїв

Від невиправданих очікувань до торгівлі людьми – такі наслідки можуть бути при хибному виборі посередників з працевлаштування за межами України. Аби захистити себе від аферистів, варто вчитися на помилках інших людей та пам'ятати базові правила пошуку роботи за кордоном.

Відрізнити шахраїв від добросовісних роботодавців насправді значно легше, ніж здається. Незареєстроване підприємство, відсутність відгуків реальних людей, вимагання передоплати, приховування інформації та захмарні обіцянки – це ті тривожні ознаки, на які слід завжди зважати.

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Приховування ліцензії

Посередників, які пропонують допомогу при працевлаштуванні за кордоном зараз безліч. Проте, не всі з них мають на це офіційне право. За законом, компанія повинна спочатку отримати відповідну ліцензію, а вже потім пропонувати свої послуги. Як показує практика, такого механізму дій дотримуються не всі роботодавці. Тому якщо фірма відмовляється показувати дозволи на здійснення посередницької діяльності, то це має застерегти.

Студентка Олександра розповіла, що не запитала про ліцензію компанії, коли вперше відправлялася на роботу до Польщі. Тоді посередник влаштував дівчину нелегально. Коли українка отримала виробничу травму, її одразу ж звільнили, позбавили проживання у хостелі та зароблених коштів.

Мені всі знайомі розповідали, що їздять у Польщу на заробітки та радили зробити те саме. А у мене якраз старша сестра завагітніла, і я подумала, що треба їхати. Тоді у мене в очах мерехтіла ідилія: мовляв, попрацюю 3 місяці, зароблю 50 тисяч й куплю дитині все, що їй потрібно. Поїхала й вскочила в халепу,

– пригадує Олександра.

Отже, у посередника неодмінно треба попросити номер ліцензії та ввести її у реєстрі Мінекономіки. Якщо таку інформацію отримати неможливо, то краще не підписувати угоду з сумнівними людьми.

Спершу гроші – тоді робота

Якщо посередник обіцяє працевлаштування лише за умови передоплати (треба заплатити за послуги, обладнання, форму, квитки й тому подібне), то це теж має насторожити.

Оксана Галянт, яка раніше працювала за кордоном, розповіла, що її хлопця Остапа такі посередники обдурювали двічі. Першого разу менеджер після отримання коштів перестав виходити на зв'язок. Наступного разу хлопцю взагалі обіцяли вернути внесену оплату за хабар.

В українському законодавстві чітко прописано, що ліцензіат (посередник) не має права отримувати від клієнтів плату за послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном до підписання акта наданих послуг.

Інші важливі моменти

Щоб не стати жертвою аферистів, потрібно дотримуватись ще й таких правил:

перевіряти інформацію про посередника у відкритих джерелах (шукати відгуки й контактувати з колишніми клієнтами);

дізнатися справжній рівень зарплат у країні працевлаштування, а не вірити у ті "космічні" суми, які пообіцяли;

спробувати вийти з іноземним роботодавцем на прямий зв'язок;

уточнити, яку саме візу оформлюють (вона має бути винятково трудова, тож якщо її обіцяють "переробити" після приїзду – така співпраця може бути небезпечною);

за жодних умов не віддавати свій паспорт (це загроза потрапити у трудове рабство);

після приїзду за кордон потрібно стати на облік у Консульстві України (там можна буде попросити про допомогу у разі виникнення проблем);

коли людину за кордоном зустрічає не роботодавець чи його представник, а співвітчизник, який пропонує свою допомогу: попрацювати на нього чи його знайомих, то таких "благородних" незнайомці краще остерігатися.

Нагадування про проблему трудового рабства

Понад 260 тисяч українців, за оцінками Міжнародної асоціації з міграції, за часи незалежної України стали жертвами торгівлі людьми.

Здебільшого страждають чоловіки у працездатному віці.

Минулого року найбільше випадків трудового рабства було зафіксовано у Росії (52%). Далі йдуть Польща, Німеччина та Чехія. Про це йдеться в останньому дослідженні Міжнародної асоціації з міграції.

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