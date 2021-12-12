Как не попасть в аферу при трудоустройстве за границей: критерии разоблачения мошенников

От неоправданных ожиданий к торговле людьми – такие последствия могут быть при ошибочном выборе посредников по трудоустройству за пределами Украины. Чтобы защитить себя от аферистов, следует учиться на ошибках других людей и помнить о базовых правилах поиска работы за рубежом.

Отличить мошенников от добросовестных работодателей значительно легче, чем кажется. Незарегистрированное предприятие, отсутствие отзывов реальных людей, вымогание предоплаты, сокрытие информации и заоблачные обещания – это те тревожные признаки, которые следует всегда учитывать.

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Сокрытие лицензии

Посредников, предлагающих помощь при трудоустройстве за границей, сейчас множество. Однако не все из них имеют на это официальное право. По закону, компания должна сначала получить соответствующую лицензию, а уже потом предлагать свои услуги. Как показывает практика, такого механизма действий придерживаются не все работодатели. Поэтому, если фирма отказывается показывать разрешения на осуществление посреднической деятельности, это должно предостеречь.

Студентка Александра рассказала, что не спросила о лицензии компании, когда она впервые отправлялась на работу в Польшу. Тогда посредник устроил девушку нелегально. Когда украинка получила производственную травму, ее сразу же уволили, лишили проживания в хостеле и заработанных средств.

Мне все знакомые рассказывали, что ездят в Польшу на заработки и советовали сделать то же самое. А у меня как раз старшая сестра забеременела, и я подумала, что нужно ехать. Тогда у меня в глазах мерцала идиллия: мол, поработаю 3 месяца, заработаю 50 тысяч и куплю ребенку все, что ему нужно. Поехала и попала в беду,

– вспоминает Александра.

Следовательно, у посредника обязательно нужно попросить номер лицензии и ввести ее в реестре Минэкономики. Если такую ​​информацию получить невозможно, лучше не подписывать соглашение с сомнительными людьми.

Сначала деньги – тогда работа

Если посредник обещает трудоустройство только при предоплате (надо заплатить за услуги, оборудование, форму, билеты и тому подобное), то это тоже должно насторожить.

Оксана Галянт, которая раньше работала за границей, рассказала, что ее парня Остапа такие посредники обманывали дважды. В первый раз менеджер после получения средств перестал выходить на связь. В следующий раз парню вообще обещали вернуть внесенную оплату за взятку.

В украинском законодательстве четко прописано, что лицензиат (посредник) не имеет права получать от клиентов плату за услуги по посредничеству в трудоустройстве за рубежом до подписания акта предоставленных услуг.

Другие важные моменты

Чтобы не стать жертвой аферистов, нужно соблюдать еще такие правила:

проверять информацию о посреднике в открытых источниках (искать отзывы и контактировать с бывшими клиентами);

узнать настоящий уровень зарплат в стране трудоустройства, а не верить в "космические" суммы, которые пообещали;

попытаться выйти с иностранным работодателем на прямую связь;

уточнить, какую именно визу оформляют (она должна быть исключительно трудовая, так что если ее обещают "переработать" по приезде – такое сотрудничество может быть опасным);

ни при каких условиях не отдавать свой паспорт (это риск попасть в трудовое рабство);

по приезде за границу нужно стать на учет в Консульстве Украины (там можно будет попросить о помощи в случае возникновения проблем);

когда человека за границей встречает не работодатель или его представитель, а соотечественник, предлагающий свою помощь: поработать на него или его знакомых, то таких "благородных" незнакомцев лучше остерегаться.

Напоминание о проблеме трудового рабства

Более 260 тысяч украинцев, по оценкам Международной ассоциации по миграции, за время независимой Украины стали жертвами торговли людьми.

В основном страдают мужчины в трудоспособном возрасте.

В прошлом году больше всего случаев трудового рабства было зафиксировано в России (52%). Далее следуют Польша, Германия и Чехия. Об этом идет речь в последнем исследовании Международной ассоциации по миграции.

Как не попасть к мошенникам в поиске работы за границей: смотрите видео