Вся справа у взутті: це просте правило збирання багажу спростить ваше життя

Пакування багажу для особистої чи ділової подорожі часто викликає значні труднощі. Це завдання особливо складне для тих, кому бракує знань про те, що саме необхідно взяти з собою у відпустку і як ефективно організувати валізи.

Річ у тім, що просто треба правильно спакувати речі, тоді процес буде легким і водночас приємним. Дізнайтеся, яке одне просте правило збирання багажу спростить ваше життя.

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Як не перевантажувати свій багаж?

Експерт розповів, що багато людей неправильно збирають свій багаж. Вони беруть непотрібні речі, через що їм доводиться переплачувати за "перевагу" і просто тягнути з собою декілька важких валіз.

Особливо це стосується людей, які вирушають у подорож із дітьми. Однак є одне правило, яке може суттєво полегшити як саме збирання багажу, так і його транспортування.

Вся справа у взутті. Воно займає найбільше місце у валізах та рюкзаках. І часто люди беруть із собою надто багато пар туфель або босоніжок, хоча по суті носять на відпочинку лише одну чи дві,

– йдеться у повідомленні.

Секрет полягає в тому, щоб брати лише 3 пари взуття на кожну людину. Цього більш ніж достатньо.



Яке просте правило збирання багажу спростить ваше життя / Фото Unsplash

Яке взуття брати на відпочинок?

Інший експерт радить обмежитися такими варіантами:

зручна пара кросівок для прогулянок та на випадок дощу;

красива пара туфель або босоніжок для вечірніх виходів та святкових заходів;

практичне взуття для пляжу або басейну, яке не натиратиме, не ковзатиме і не сковуватиме рухи.

Основна пара взуття повинна бути зручною для ходьби, достатньо міцною для екстремальних видів діяльності та досить стильною, щоб не відвертати увагу від повсякденного образу. Обирайте нейтральні кольори, які гармонійно поєднуються з різним вбранням.